Izeta y De la Fuente, en la baraja de arietes pretendidos por el Deportivo

Mientras resiste los embates por Mella y Yeremay, el Dépor entra en la recta final del mercado con una de sus grandes tareas aún encima de la mesa: reforzar la zona ofensiva con uno o dos arietes. Hidalgo lo ha verbalizado en todas sus comparecencias y, ahora que la contratación de un pivote ha quedado en cuarentena, el Dépor entra en el tiempo de descuento, algo esperado, justo cuando algunos delanteros hasta ahora inaccesibles empiezan a entrar en sus parámetros deportivos y económicos. Dos de esos nombres que tienen anotados en su agenda y que le interesan son Urko Izeta y Miguel de la Fuente, arietes pertenecientes al Athletic de Bilbao y al Leganés, rival directo en la Segunda que empezó ayer.

Urko Izeta es uno de los grandes deseados desde el principio del verano, según apuntó el periodista Ángel García y pudo confirmar este diario. No es una operación nada sencilla, tampoco imposible. El equipo coruñés debe jugar con los tiempos y que los astros se alineen para que acabe cedido en Riazor. Fue un futbolista diferencial la pasada temporada en el Mirandés (doce goles y tres asistencias), junto Panichelli, y ese rendimiento extraordinario llevó al Athletic a ejecutar la cláusula de su contrato que le renovaba hasta 2027. Su vida de rojiblanco parecía haber expirado, pero ha hecho la pretemporada con Ernesto Valverde y no es seguro que le vayan a abrir la puerta. La posibilidad de que Maroan Sannadi dispute la Copa África suma enteros para que permanezca en San Mamés, donde en pretemporada se ha visto que no sobra el gol, precisamente. Si hubiese salido hace semanas del equipo vasco, habría tenido sitio seguro en un equipo de Primera, pero con el paso de las semanas las opciones se han reducido para él y ahí es donde aparece la Segunda División con el Deportivo como equipo muy bien colocado para hacerse con sus servicios.

Otra de las opciones en la baraja blanquiazul es Miguel de la Fuente. El delantero del Leganés fue uno de los artífices del equipo pepinero a Primera hace poco más de un año. Entonces, a las órdenes de Borja Jiménez, hizo trece goles. Empezó jugando al año siguiente en la máxima categoría, aunque acabó desapareciendo de los planes del técnico abulense. El Deportivo lo tiene en cartera, aunque ahora mismo no es una opción prioritaria. El paso de los días y de las semanas puede hacerle ganar enteros a uno de los grandes delanteros de Segunda en la 23-24. En contra del Deportivo juega también que, en los contactos del Leganés, las exigencias pepineras para dejarlo marchar no han sido menores.

En su deseo de apuntar alto también tiene en agenda el nombre de Arana, quien fue el ariete titular del Racing la pasada campaña, según apuntó riazor.org y confirmó este diario. Las exigencias económicas del Racing tras comprarlo y renovarlo hasta 2028 dificultan la operación.