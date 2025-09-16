Izan Merino sigue entrenando en solitario

El Málaga CF volvió en la tarde de este martes a los entrenamientos y lo hizo con Izan Merino todavía al margen por sus molestias en el tobillo izquierdo. El centrocampista malagueño trabajó en solitario, sobre el césped y en el gimnasio, y su evolución durante la semana marcará si puede estar disponible para el derbi frente al Cádiz en La Rosaleda (domingo, 18.30 horas), después de perderse el último choque en Huesca.

Reincorporaciones al grupo

En ese partido en el Alto Aragón tampoco estuvieron disponibles Dani Sánchez y Josué Dorrio por un proceso vírico. Estos dos futbolistas se reincorporaron este martes de manera parcial al trabajo grupal. No debe haber ningún tipo de problemas para que estén aptos para enfrentarse al Cádiz. Por otra parte, Carlos Puga, Ramón y Moussa siguen avanzando en sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Álex Pastor y Luismi guardan reposo tras haber sido intervenidos quirúrgicamente recientemente.

La primera sesión de la semana estuvo compuesta por un calentamiento con activación física y rueda de pases, para adentrarse en un bloque táctico específico en la parte principal de la jornada. Los de Pellicer se ejercitaron en horario vespertino, justo a la hora del partido del domingo frente al cuadro gaditano, y ya este miércoles volverán al horario matinal para un nuevo entrenamiento a partir de las 10.30 horas en las instalaciones de La Rosaleda.

Vía: La Opinión de Málaga