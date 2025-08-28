Izan Merino se pierde los amistosos de España sub-20 y estará en el Málaga CF-Granada

El Málaga CF ha ganado el primer punto de conflicto con la selección española. Kike Pérez ya aseguró que el club iba a luchar por retener lo máximo posible a Izan Merino de cara al Mundial sub-20, si es que termina yendo, y el canterano vestirá como blanquiazul, como mínimo, hasta el 6 de septiembre. Paco Gallardo anunció este jueves una lista de 24 jugadores para dos amistosos ante Francia -días 4 y 7- y no está el malagueño, que sí jugará contra el Granada.

Izan Merino sí ha sido incluido en la prelista de la selección española de cara al Mundial sub-20 que se disputa del 27 de septiembre al 20 de octubre, pero no para jugar ante los galos. Después de la grave lesión de Luismi, el canterano ocupa un lugar imprescindible en los planes de Sergio Pellicer. El técnico se asegura así poder tenerle en el primer derbi andaluz de la temporada.

El papel de Izan

El joven malagueño irrumpió con fuerza la pasada temporada en los esquemas de Sergio Pellicer, convirtiéndose en una de las principales alternativas en la medular. La salida de Manu Molina este mismo verano dejó un hueco en ese medio campo que, hasta este momento, han ocupado Luismi Sánchez y el propio Izan Merino de manera indiscutible.

Pero la desafortunada lesión del gaditano en el primer partido de liga ante el Eibar dejó al conjunto blanquiazul con una baja muy importante en un centro del campo en el que no existen, al menos en la plantilla actual, recambios naturales salvo que el último tramo del mercado de fichajes lo solucione. Por si fuera poco, la posible ausencia de Izan Merino puede dejar al Málaga CF bastante desarbolado en esa zona del campo.

Su presencia en la prelista para el torneo

Se ha hecho pública una prelista de jugadores para la disputa del torneo, que comenzará prácticamente dentro de un mes. Izan Merino forma parte de esa lista, y el propio seleccionador nacional, Paco Gallardo, estuvo siguiendo de cerca el rendimiento del jugador en La Rosaleda durante el cruce entre el Málaga CF y la Real Sociedad B. De hecho, ya fue una pieza clave con el seleccionador en la última medalla de plata del Europeo sub-19.

Ahora bien, que el malagueño se ausente de estar con la selección en los primeros amistosos contra Francia no quiere decir obligatoriamente que vaya a perderse también el Mundial sub-20. No son decisivos los dos encuentros ante los galos, la Federación ha optado por tener una deferencia, ya que Izan Merino es el único jugador joven que ocupa un puesto importantísimo en su club. En dos jornadas ya van dos titularidades.

Preocupación en Málaga

En Martiricos preocupa la marcha del jugador a la concentración para el Mundial que, en caso de que España lograse llegar a la final del torneo, podría alejar a Izan Merino más de un mes de la disciplina blanquiazul, en un momento muy delicado por las lesiones que azotan a la plantilla.

El club entiende que es una oportunidad fantástica para el jugador, que disputaría un torneo que históricamente ha sido escaparate para las grandes promesas del fútbol mundial. Aun así, su ausencia supondría un perjuicio deportivo importante para las aspiraciones del Málaga CF.