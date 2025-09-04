Izan Merino y el Mundial sub-20: "Tienen que cuidar a los clubes que apostamos por los jóvenes"

Loren Juarros compareció durante una hora para analizar el mercado de fichajes del Málaga CF, pero también hablar de algunos nombres propios. Uno de ellos fue Izan Merino y su posible convocatoria al Mundial sub-20, además de las fichas, los lesionados Ramón, Moussa y Haitam, y las rescisiones de Juan Hernández y Luca Sangalli.

Izan Merino y el Mundial sub-20

"Nosotros tenemos un contacto continuo con la Federación. Nuestra predisposición es que participen porque es un orgullo para el Málaga CF y porque ellos lo ven positivo. Estos amistosos no tienes obligación de que vayan. Que también empaticen por los clubes que apuestan por los jóvenes seleccionables, les exponemos y fruto de ello llegan a las selecciones. Se habla de las situaciones, hemos hablado de la lesión de Luismi, la posibilidad de Chupe y Niño, de que no lleven a dos delanteros del mismo equipo. Hay partidos oficiales a los que no nos podemos negar. Este problema viene de atrás. La Federación y la Liga tienen que tomar alguna medida, es un problema para los clubes que apostamos por los chicos seleccionables. Si queremos fomentar y que nos atrevamos a meterlos en el fútbol profesional, nos tienen que cuidar. Tienen que tomar alguna decisión por el fútbol profesional. Los clubes que quieran fichar a jugadores internacionales... Lo del Almería fue terrible. Tu mejor jugador desaparece en el play off de ascenso. ¿En cuánto se cuantifica ese daño? La Segunda División debería plantearse parar en las fechas FIFA".

La ficha de Pastor

"Si de algo podemos estar orgullosos es del perfil personal de los jugadores que llegan. En ese sentido, dentro de la tristeza y de la frustración de Álex, cuando hablamos con él para hacerle entender que era una lesión importante y que no iba a poder participar, lo entendió y tuvo predisposición para lo que necesitara el club. Igual que Rafa y Ochoa, que vuelven a tener ficha de filial, incluso Chupe e Izan expresaron su facilidad al club para ponerse a disposición. Están implicadas las personas".

Renovaciones

"En términos generales, son ascensos y situaciones unilaterales del club. No me gusta poner duelos individuales. El fundamento de todo es el equipo. Lo más importante es que cuando esté dentro el jugador sienta que quiera seguir. De nada vale una posibilidad de renovación automática por partidos si desea marcharse. Con la misma ilusión que llegan, que tengan esa misma ilusión al terminar la temporada para quedarse".

Moussa, Ramón y Haitam

"Creo que la temporada pasada, lesiones musculares hubo las justas, las que puede haber en cualquier equipo. Ramón, y Haitam son lesiones que vienen de un proceso muy largo, la de Moussa es traumática. Sí tuvimos la sensación en Primera RFEF que sí hubo de más lesiones musculares de las normales, pero creo que se ha corregido bien. Hay jugadores más propensos por su perfil de futbolista, de fibra rápida, pero hablando de lesiones musculares se ha corregido bien".

Juan Hernández y Sangalli

"Son situaciones del fútbol. No ha habido problemas con las licencias. Ningún jugador ha pedido tener ficha del primer equipo. En ese número de jugadores libres, no sé si seremos el equipo que menos rescisiones ha hecho. Llegaron en Primera RFEF, han aportado lo que tenían que aportar y el club es capaz de soportar una rescisión. Teníamos claro que había que hacerlo para mejorar, estaba completamente asumido. Es algo que pasa en todos los sitios, no solo en el Málaga CF".