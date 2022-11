Iván Sánchez: “Simeone ha hecho magia con muy poco”

El actor y modelo presenta su primer libro 'Sueño' (Planeta) donde analiza varios aspectos del amor "El Barça de Guardiola fue el mejor fútbol que he visto en mi vida; pero la realidad es que el Madrid sale al campo y gana"

Tras su éxito en las pantallas como actor y las pasarelas como modelo, Iván Sánchez, madrileño de 47 años, presenta ahora su opera prima ‘Sueño’ (Planeta), un libro donde viaja al apasionante mundo del amor desde diferentes puntos de vista con tres personajes muy distintos.

Menudo tipo más polifacético eres

He acabado aquí. No sé ni cómo ni porque pero aquí estoy. Siempre he sabido que quería viajar en mi vida y eso me ha traído aquí.

¿Te gusta salir de tu zona de confort o es esta tu zona de confort?

Me gusta salir de ella. Siempre he estado muy ligado al deporte –estudió educación física- y siempre he tenido alma de aventurero y ansias de conocimiento. Tengo ese gen de locura de a ver qué hay afuera.

Este ‘Sueño’ es fruto de la necesidad de expresar algo que yo tenía dentro.

Presentas tu primera novela ‘Sueño’. ¿Cuándo apareció la inquietud por escribir?

Yo siempre he escrito mis cosas, pensamientos, notas de viaje... pero nunca había pensado en escribir un libro. Soy un gran lector y creo que si alguna vez había pensado en escribir un libro se me quitaban las ganas precisamente por la responsabilidad de leer tanto, pero este ‘Sueño’ es fruto de la necesidad de expresar algo que yo tenía dentro. El primer capítulo es algo que escribí hace seis meses, pero me seguían viniendo ideas a la cabeza así que pensé que algo estaba pasando y me di la oportunidad de escribir para ver qué pasaba. Lo que pasó es que en un mes y medio había vomitado toda esta historia.

Para escribir un libro hay que ser…

Perseverante. Hay que perseverar, después lo harás mejor o peor y a la gente le gustará más o menos, pero para escribir un libro hay que sentarse todos los días y ponerse a trabajar.

¿‘Sueño’ es una novela o es un análisis del amor?

Es una novela de ficción. Es una autorreflexión acerca del amor en las diferentes etapas de la vida con las cargas que llevamos a acuestas, las decisiones que tomamos en la vida en determinados momentos... Es una reflexión acerca de todo esto con una mirada positiva del amor.

¿Crees en el amor?

Sí, absolutamente. El amor mueve el mundo.

Iván Sánchez está emocionado con la publicación de su libro 'Sueño' | VALENTÍ ENRICH

Anímame a leer ‘Sueño’

‘Sueño’ es un viaje, parte del libro lo sitúo en Grecia, porque a mí el Mediterráneo siempre me ha traído tranquilidad, paz, reflexión, también fiesta en su momento, pero para mí es un momento donde me evado de mi día a día. El libro es un viaje a través de tres personajes diferentes en momentos distintos de la vida, una niña de 14 años, una mujer de unos cuarenta y un hombre misterioso de otros 40 y… Hay muchas cosas reflejadas de aquello que me gusta como viajar, la historia, el arte, la música, el cine… es un viaje interno.

¿Es autobiográfico?

No. Lo ha escrito Iván, está lleno de mí en los tres personajes y si me apuras en todos los que aparecen en el libro. Algunos se parecen más a mí que otros porque en la vida uno decide ofrecer una determinada personalidad depende de con quién hables, pero tenemos la capacidad de para ser muchas cosas.

¿Con qué Iván estoy hablando?

Soy el Iván presentando ‘Sueño’, hablando con una periodista que no conozco pero me da buen rollo porque estamos sonriendo y hablando de algo que para mí es muy bonito como es de repente ver ‘Sueño’, hecho realidad, un libro, todavía me sorprendo.

¿Con qué soñabas ser de niño?

Primero quería ser carnicero. Iba al mercado y cuando veía al carnicero me quedaba allí todo el rato mientras mi madre compraba todo lo demás. Me flipaba ver cómo cortaban, cómo despiezaban… no me preguntes porqué. Después, como todos los niños, quería ser futbolista. Pero nunca he tenido una vocación real.

Soy del Atlético de Madrid y el año que llegó Hugo Sánchez al Atlético fue lo más, aunque luego fue el diablo.

¿Tenías algún ídolo futbolista?

He pasado por algún que otro futbolista. Soy del Atlético de Madrid y el año que llegó Hugo Sánchez al Atlético fue lo más, aunque luego fue el diablo. Me gustaba mucho Van Basten, Ruud Gullit… eran mis jugadores favoritos. La ‘naranja mecánica’.

Tengo entendido que el fútbol ha ido menguando en tu vida

Me gusta y cuando voy a un estadio me flipa la energía que hay allí, es algo que hay que conocer, pero creo que siendo colchonero uno sufre tanto que acabas por decir que no te ganas la vida en eso así que no me puede ir la vida en ello y lo vas encajando. Ya no soy un seguidor acérrimo pasándome las tardes viendo fútbol. Hay algo que me encanta -y mis hijas detestan- que es escuchar la radio en el coche. Cuando lo hago por la tarde o noche de repente suena fútbol. Es algo que me retrotrae al pasado, a cuando iba con mis padres en el coche escuchando el fútbol en la radio. Es un sonido que me gusta.

¿Por qué te hiciste del Atleti?

Noooo. Por ahí empezamos mal. Del Atlético no se hace, del Atlético se nace. (risas) No lo elegí.

¿Se tiene que marchar Simeone?

No lo sé. El Atlético le debe a Simeone los diez últimos años maravillosos que hemos vivido. No ha habido otros diez años iguales. Creo que Simeone ha hecho magia con muy poco y…. ya no me quiero meter más.

Iván habló de su Atleti del que era forofo pero con los años a pasado a ser solo aficionado | VALENTÍ ENRICH

Os habéis quedado fuera de Europa

Qué desastre. Qué dos años. Qué pena. Los últimos años que se había guardado más al equipo y que no se había vendido tanto, llegan los dos peores años.

En la Liga pocas opciones

Pues sí. Acabaremos terceros, segundos, cuartos….

Piqué anunció su retirada la semana pasada

Me imagino que ya lo ha ganado todo y por edad, por el equipo… ya no lo ganará más. Además, con toda su vida personal me imagino que ha dicho se acabó, ‘chimpún’, cierro el chiringuito y me dedico a mis negocios. Digo yo eh, no tengo ni idea, pero me imagino que habrá sido algo así.

El Barça de Guardiola fue el mejor fútbol que yo he visto en mi vida, pero es verdad que el Madrid sale al campo y gana.

¿Por el equipo? ¿Crees que no ganará nada el Barça?

Este año lo veo un poco complicado. Está como el Atleti, vaya añitos. A mí me ha gustado siempre ver jugar bonito al fútbol, en su momento me encantó el fútbol que hacía el Barcelona. El Barça de Guardiola fue el mejor fútbol que yo he visto en mi vida, pero es verdad que el Madrid sale al campo y gana. No sé como tienen ese chip metido porque también van cambiando el equipo. Los dos o tres últimos años han ganado cosas que no les tocaba por el equipo pero siempre ganan. Es una cosa increíble, y lo del año pasado ya ni te cuento, fue de locos.

Dices que te gusta ver fútbol bonito, pues no sé si habrás disfrutado mucho con el fútbol de Simeone durante diez años.

La verdad es que no he disfrutado mucho, disfruté con las dos finales que nos hubiéramos merecido ganar (temporada 2013-14 y 2015-16), por lo menos la segunda, pero disfrutar de ver al equipo jugar, no. Pero eso no quita que Simeone ha sacado cosas al equipo que no tenía.