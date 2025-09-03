Iván Calero: "En mi salida del Real Zaragoza se dieron situaciones poco agradables"
El exjugador del club blanquillo considera "circenses" o "cómicas" algunas partes de su desvinculación del club blanquillo para firmar por la Cultural Leonesa
El Periódico de Aragón
El exlateral del Real Zaragoza Iván Calero ha considerado "cómicas" e incluso "circense", alguna de las situaciones vividas en su salida del club blanquillo, del que tuvo que desvincularse para comprometerse, posteriormente, con la Cultural Leonesa para las tres próximas temporadas. "Fue un fichaje extraño porque el acuerdo fue muy fácil; en realidad, debería de haber estado para la jornada 2 porque parecía que el Real Zaragoza nos iba a permitir salir, pero después se dio alguna situación circense, pero el fichaje fue fácil a excepción de alguna cosa que no fue agradable para ninguna de las partes", aclaró en su presentación en sala de prensa.
Cabe recordar que el defensa tuvo que volver el miércoles por la noche desde León, a donde se había desplazado por carretera con permiso del club para ser presentado el jueves y entrenar ya con la Cultural, por desavenencias económicas. El futbolista, que había sido designado uno de los capitanes de la plantilla, reclamaba al Zaragoza la nómina de agosto y una prima por partidos jugados. Finalmente, el acuerdo, como avanzó este diario, se cerró con la condonación de parte de esa cantidad que el futbolista reclamaba y la inclusión en la operación de la reserva para el Zaragoza de la reserva del porcentaje de una futura venta del lateral.
