Iván Azón se marcha al Ipswich Town de la Segunda División inglesa: Cómo afecta al Real Zaragoza

La salida de Iván Azón del Como, algo en lo que el club italiano llevaba trabajando desde el inicio del mercado, y está a punto de que sea oficial. El exjugador del Real Zaragoza se marcha cedido al Ipswich Town de la Segunda División inglesa hasta el final de esta temporada y este jueves ha viajado a Inglaterra para pasar el pertinente reconocimiento médico. Además, el club inglés tiene una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros en caso de que logre el ascenso a la Premier League, aparte el conjunto británico ha pagado 2 millones por conseguir la cesión del punta.

El delantero, de 22 años, había completado una buena pretemporada con el Como habiendo marcado 4 goles durante la preparación, pero la gran cantidad de jugadores en la zona ofensiva le ha cerrado las puertas de formar parte de la plantilla del equipo lombardo. La reciente llegada de Álvaro Morata sumado a que Cesc Fábregas ya contaba con seis jugadores más para la posición de referencia, hacía muy complicada la continuidad del zaragozano.

El Ipswich es un equipo que lleva deseando contar con Iván Azón desde el verano de 2023 y el año pasado también intento hacerse con sus servicios cuando estaban en la Premier League. Además, este mercado vendió a Liam Delap por 35 millones de euros al Chelsea y apenas tendrá competencia como referencia ofensiva.

Iván Azón se fue en enero por 2 millones al Como y está operación no le compensa al Real Zaragoza debido a que en el contrato con el Como se acordó una prima futura en base a números de partidos. En ese acuerdo se estableció en que si el delantero jugaba 50 partidos con los italianos, el club blanquillo cobraba 500.000 euros, dividido en dos pagos de 25.000.