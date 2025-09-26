Iván Ania y la visita a la Real Sociedad B: "Hemos evolucionado, tenemos que tener hambre siempre"

Salir de San Sebastián con una victoria. Ese es el objetivo que Iván Ania fijó sin rodeos en la previa del choque que medirá este domingo (14.00 horas) al Córdoba CF con la Real Sociedad B en el Reale Arena, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. Y es que con seis capítulos ya disputados y apenas cinco puntos en el casillero, el técnico asturiano quiere dar un giro definitivo al rumbo del equipo. Todo, en plena vorágine de malas sensaciones, con el pasado punto ante el Racing aún fresco en el recuerdo, y la necesidad, evidente, de transformar toda la ansiedad de las semanas previas en ese ansiado golpe sobre la mesa: «Ha sido una semana en la que hemos analizado mucho. Desde el vídeo, ha sido una semana positiva. Hemos analizado acciones que esperamos que no vuelvan a ocurrir. Contra el Racing, recuperamos señas de identidad. No bajamos los brazos. Hemos evolucionado. Ese hambre tenemos que tenerla siempre», señaló el preparador blanquiverde en la antesala del encuentro.

Un rival complejo

Porque con un rápido vistazo a la tabla, los números hablan por sí solos: tanto realistas como cordobeses concurren con el mismo saldo de puntos y, por tanto, las mismas exigencias. «Es un equipo que no ha perdido en casa. El primer día ganó al Zaragoza y luego empató a Almería y Cádiz. Tienen una idea clara de juego ofensivo, combinativos, con juego interior. Presionan de maneras distintas, en función del rival o resultado. Siempre están en los partidos. Llevan varios goles en los últimos minutos, no dan el partido por perdido... Como todos los filiales, tiene buen trato de balón, con gente joven, con hambre, que quiere crecer. Nos van a exigir en la parcela defensiva y tenemos que interpretar bien las situaciones del partido», avisó.

«Es un equipo que deja espacios, igual que nosotros. Tienen gente rápida, con ritmo. Cuanto menos les dejemos pensar, mejor. Los filiales van creciendo a medida que pasa la competición, incluso dentro de los partidos. De menos a más. Los dos equipos somos mejores ofensivamente que defensivamente. Necesitamos que el balón sea nuestro», demandó.

Tres líneas bajo lupa

Eso sí, para acertar en el Reale Arena -antes Anoeta-, sabe de buena mano el entrenador ovetense que es necesario afinar en prácticamente todas las líneas del campo. Pasando por la portería, donde Iker Álvarez parece haber cogido el testigo de la titularidad -aunque podría recibir la llamada de Andorra en dos semanas, de nuevo-, a una defensa en entre dicho: «En cuanto a la portería, decidiremos en cada partido lo que consideremos que es mejor para el equipo. Depende de situaciones del equipo rival, de estados de confianza, de forma... Somos conscientes de la situación de las internacionalidades de Iker», afirmó.

«En la última rueda de prensa post partido hablé de situaciones de responsabilidad. Más situaciones individuales que colectivas. Los goles que estamos recibiendo, hay algunos que son más demérito nuestro que mérito del rival. Tenemos que intentar mantener la portería a cero, así estaremos mucho más cerca de la victoria. Tenemos que mejorar esas situaciones y ganamos efectividad en ataque, evidentemente vamos a ir para arriba”, manifestó seguidamente, atizando a la zaga, que una semana más tampoco podrá contar con Carlos Albarrán por «motivos personales».

Después, para el mediocampo aprovechó Ania para resaltar otro par de nombres propios: Jan Salas y Dalisson de Almeida, que deben ir ganando peso en el esquema paulatinamente. «Salas jugó el primer día con pocos entrenamientos, en Andorra. Es un jugador que tiene muchísima calidad y fútbol, pero viene de una división totalmente distinta, de Primera, de los primeros partidos con el Mallorca. No tiene nada que ver. Tiene que adaptarse a los nuevos compañeros, a la categoría. Estoy seguro de que nos va a dar muy buen rendimiento», indicó respecto al primero. «Dalisson se perdió en su mejor momento de la pretemporada. Es un especialista, puede jugar en mediapunta, puede dar último pase, disparo con las dos piernas…», apuntó sobre el segundo.

Concluyó analizando el panorama en la delantera, donde tres nombres propios apenas se reparten un tanto en siete citas de campeonato. Y en el foco, la referencia: un Sergi Guardiola que aún no se ha estrenado. «Tenemos una buena competencia. Guardiola está muy cerca de ese primer gol que le dé tranquilidad. En el momento que haga el primero, le va a generar una tranquilidad que luego los goles vengan seguidos. Adrián Fuentes ya ha hecho gol, es una buena señal y Obolskii, estoy seguro de que cuando tenga minutos va a tener ocasiones. Estamos tranquilos».

