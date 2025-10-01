Iván Ania no lo ve claro

Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Gudelj, Calderón, Diarra, Álex Sala, Kike Márquez, Carracedo, Simo y Casas. Cuando apenas transcurrían siete jornadas de la temporada 2023-24, la del ascenso del Córdoba CF a Segunda División A, Iván Ania ya tenía claro cuál iba a ser su once. Tan sólo se admitían variantes en el eje de la defensa y en el extremo izquierdo. En la primera de esas dos posiciones, Carlos García luchaba con Adrián Lapeña la titularidad y, de hecho, el hoy jugador del CSKA Sofía llevaba menos titularidades -tres- que el futbolista cedido por el Cádiz -cuatro- al paso de la séptima jornada. Quién iba a decir que un año después el Córdoba CF sacaría casi un millón de euros por Lapeña. La otra posición, en la banda izquierda, tenía que ver con Simo Bouzaidi y Adilson Mendes. El portugués ofrecía tantas dudas físicas como futbolísticas en aquel inicio de campaña y era una de las dos únicas variantes en el once, que ya estaba conformado cuando apenas había pasado mes y medio de Liga, a pesar de que los resultados no acompañaron. Ania insistió y, finalmente, los números terminaron llegando con aquella base de un once conformado con cierta celeridad, ya que con nueve componentes el asturiano no admitió duda alguna. De aquellos nueve jugadores, cinco fueron titulares en las siete jornadas de Liga y dos, Gudelj y Diarra, lo jugaron todo, mientras que Carracedo y Calderón se dejaron sólo 15 minutos en el tintero y Albarrán siete.

El año pasado, ocho 'fijos'

Un año después, y tras el logro del ascenso, las ideas parecían seguir fluyendo con cierta claridad. Al paso de la séptima jornada de la pasada campaña, ocho jugadores habían sido titulares en las siete o, como mucho, se perdieron de inicio un solo partido. Carlos Marín, Albarrán, Calderón, Álex Sala y Carracedo salían en la foto prepartido, mientras que Adrián Lapeña, Jacobo y Antonio Casas se perdieron un solo partido desde el inicio, en alguno de los casos, por lesión, como fue el caso de Jacobo, que fue titular en seis jornadas y se perdió la sexta por molestias físicas. Eran ocho, sí, pero bien pudieron ser otra vez nueve, como un año antes, ya que Isma Ruiz sumó cuatro titularidades en esas siete jornadas debido a que en las tres primeras era baja por lesión. Si el granadino hubiera estado a tope físicamente, nadie duda de que hubiera salido en los onces iniciales de las tres primeras jornadas de Liga. Por lo tanto, Adrián Lapeña, Jacobo y Casas, con seis titularidades, se sumaban a los cinco citados para sumar esos ocho jugadores «fijos» en el equipo titular, mientras que Isma Ruiz sumaba cuatro, las mismas que Adilson Mendes, también con problemas en el inicio de Liga pasado.

Esos nueve y ocho titulares -casi nueve- de las dos anteriores campañas con Iván Ania al frente del Córdoba CF han caído en la actualidad a seis, que son casi cinco.

Sólo Vilarrasa, Isma Ruiz, Fomeyem y Guardiola han sido titulares en las siete jornadas de Liga disputadas en la actual temporada, 2025-26. En el caso del lateral zurdo, en cierta manera, algo obligado, debido a que su estado de forma dejó algo más que dudas y todo apuntaba a que Alcedo le relevaría después de la cuarta jornada, pero el roteño cayó lesionado ante el Castellón y tuvo que ser operado en el hombro, lo que le envió al dique seco hasta final de año, al menos, por lo que bien que ese pleno de cuatro jugadores pudo quedarse en tres, a los que habría que añadir a Jacobo y Carracedo, con seis titularidades. El primero se perdió la pasada jornada por sanción, pero Carracedo no fue titular en la anterior debido a su bajo estado de forma, que está deviniendo en los últimos compromisos en cierto enfrentamiento o pique con la grada cordobesista.

Dudas, hasta en la portería

Por lo tanto, seis jugadores -que bien podrían ser cinco- son los que siempre apuntan al once que compone cada jornada Iván Aina, a diferencia de la pasada temporada, en la que eran ocho -más bien nueve, con Isma Ruiz- o en la campaña del ascenso, que se inició con nueve titulares fijos en las siete primeras jornadas.

Las dudas en la portería -Carlos Marín e Íker Álvarez-, la baja de Albarrán por motivos familiares, la ausencia de alternativa en el lateral zurdo, la intriga que genera el estado de Alberto del Moral tras su fiasco ante la UD Las Palmas o la ausencia de definición en las bandas -sobre todo en la izquierda-, por no olvidar la punta de ataque están provocando que en esta temporada Iván Ania no lo vea tan claro como en las anteriores.

Vía: Diario Córdoba