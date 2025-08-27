Iván Ania recupera tres efectivos de cara al encuentro del Córdoba CF ante el Real Valladolid

La preparación del encuentro que el Córdoba CF disputará el próximo sábado ante el Real Valladolid (José Zorrilla, 19.00 horas) no ha podido comenzar mejor. El técnico blanquiverde, Iván Ania, ha recuperado en la sesión de este miércoles a Dalisson, Rubén Alves y Diego Bri, tres de los cuatro jugadores con los que no pudo contar en la semana anterior. Solo faltó Adilson, lesionado de larga duración.

Dalisson

La mayor novedad ha llegado con el regreso de Dalisson, ya que llevaba un mes entrenando aparte debido a unas molestias físicas. El interior llegado desde el Pontevedra en el actual mercado de verano fue una pieza en los esquemas de Iván Ania en los primeros amistosos de la pretemporada. De hecho salió al campo como titular en los encuentros ante el Riad Ittihad Tanger y el Real Betis. Su rendimiento no pudo ser mejor, ya que dio una asistencia de gol en el choque frente al conjunto marroquí y marcó un tanto contra el Betis.

La labor de enganche entre el centro del campo y la delantera la agradeció un equipo que por entonces llevaba apenas unas semanas de entrenamiento. Las molestias que sufrió contra el Betis le obligaron a salir de la dinámica de grupo para afrontar una recuperación en solitario. Ahora ha vuelto a entrenar junto al resto de sus compañeros. Aunque todavía no está disponible para regresar al once de Ania, Dalisson ha empezado ya a ver la luz al final del túnel. Con su regreso, el entrenador del Córdoba CF dispondría de una importante opción más para formar el centro del campo, sobre todo ahora que se ha quedado sin Álex Sala al irse traspasado al Lecce de la Serie A.

Rubén Alves

También es importante la vuelta a los entrenamientos con el grupo de Rubén Alves, uno de los centrales fijos en el once inicial cuando se encuentra disponible. Su regreso es vital por los problemas en defensa que padece su equipo y lo importante que fue en la temporada pasada.

Alves ha sufrido ya dos parones por problemas físicos desde el comienzo de la pretemporada. De hecho, se perdió casi al completo el primer mes de entrenamientos, lo que le dejó sin saltar al césped en los amistosos contra el Riad Ittihad Tanger, Real Betis y Al Arabi. Posteriormente reapareció en el amistoso del 8 de agosto contra el Betis Deportivo. Tras no jugar tampoco al día siguiente contra el Cádiz en el Trofeo Carranza, Ania apostó por él para que saliera al campo como titular en el estreno liguero de Gijón. En El Molinón volvió a sufrir unas molestias en la primera parte que le obligaron a su técnico a cambiarlo en el descanso. Desde Gijón entrenaba aparte, por lo que no contó en el choque del pasado lunes frente a la UD Las Palmas, hasta que este jueves ha regresado al trabajo con el resto de la plantilla.

Diego Bri

Diego Bri llevaba una semana de baja por unos problemas en la espalda. Iván Ania no lo quiso forzar,. Se trata de un jugador que hasta ahora ha contado poco para el entrenador cordobesista. El extremo llegado este verano -cedido desde el Atlético de Madrid B- solo ha jugado hasta ahora desde el inicio en el primer amistoso, jugado el pasado 18 de julio en Pozoblanco contra el Riad Ittihad Tanger como rival.