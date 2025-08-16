Iván Ania: “Intentaremos tomar decisiones desde la idea de ser justos y de ser coherentes con las decisiones que tomemos”

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, compareció en rueda de prensa en El Arcángel a poco más de 48 horas del estreno en la Liga. El técnico asturiano analizó el partido contra el Sporting del próximo lunes (19.00 horas, El Molinón), la pretemporada y los objetivos de la campaña que va a comenzar. El técnico confirmó que Adilson y Dalisson serán las únicas bajas por lesión.

Iván Ania va a contar con 12 jugadores nuevos en su plantilla de un total de 25, en realidad 24 porque Adilson estará de baja varios meses por una lesión de larga duración. Pese a tantas novedades, en el reciente Trofeo Carranza solo situó en el once inicial a dos de sus fichajes, Fomeyem y Guardiola. A la hora de hacer las primeras alineaciones, asegura que “intentaremos tomar decisiones desde la idea de ser justos y de ser coherente con las decisiones que tomemos para que el jugador entienda las decisiones que se toman, que no vea un cuerpo técnico caprichoso ni nada, que todo tenga una justificación, que cuando uno juegue o no juegue, que sepan por qué es y, en principio, es evidente que los jugadores que están de la temporada pasada o incluso del año de Primera Federación tienen mucho más interiorizado lo que hacemos, la idea futbolística que tenemos, el modelo que tenemos de equipo de juego, pero los nuevos se han adaptado bien y si tenemos que tirar de los nuevos, evidentemente vamos a tirar de ellos, tanto como titulares como partiendo desde banquillo”.

Del Sporting espera que el próximo lunes juegue de una manera similar a la pasada temporada porque “mantienen entrenador, mantienen a Garitano, un entrenador con sobrada experiencia, presionan en 4-4-2, es un equipo que ataca muchísimo los espacios a la espalda de la defensa rival, un equipo que en transición es muy peligroso porque tiene mucha velocidad, y un equipo que tiene también el recurso de poder jugar directo con Caicedo, con jugadores que tienen un buen juego aéreo y de espaldas, un equipo al que no le importa juntarse, que defiende muy corto y estrecho, un equipo importante de la categoría que no te regala absolutamente nada y que como te equivoques te va a penalizar en la transición”.

Ania: "Esa motivación de jugar el primero en casa te da un plus"

Ania espera que el partido de El Molinón esté marcado por ser el primero del Sporting en casa, “ya que siempre esa motivación de jugar el primero en casa te da un plus. Nosotros somos un equipo que jugamos igual dentro que fuera, no variamos de jugar en casa a jugar como visitante. Creo que va a ser un partido de alternativas, no sé qué partido se va a dar, lo que sí tengo claro es el que no quiero que se dé, que sea un partido muy abierto, un partido loco de ida y vuelta, ese partido no nos interesa porque ellos ahí tienen mucho potencial con Dubasin, Otero, Caicedo o Gelabert, que es un jugador para mí diferencial desde la media punta. Tenemos que intentar tener el control del partido a través del dominio del balón, y si somos capaces a someterles, estar en buenas vigilancias para que no nos puedan penalizar en la transición”.

Iván Ania es un asturiano que se enfrentó en varias ocasiones al Sporting como jugador del Oviedo y es un reconocido oviedista. Pese a ello asegura que no va a mentalizar de una manera especial a sus jugadores de cara al partido del lunes porque “ya tenemos motivación suficiente con que sea el primer partido de Liga, son seis semanas de trabajo, encima, vamos a jugar después de ver casi toda la jornada menos un partido que se juega también de lunes, así que ya con ganas de que empiece, ganas de olvidar la pretemporada y de pensar ya en la Liga. Será un partido en este caso especial para mí pero no para ellos, que para ellos el Sporting no significa lo mismo que para mí, que siempre fue mi rival, aunque está claro que no es lo mismo jugar contra el Sporting siendo entrenador o jugador del Oviedo que siendo jugador o entrenador de otro equipo”.

Ania es prudente a la hora de hablar de los objetivos de la temporada, pues solo se centra en “mejorar la temporada pasada, el objetivo es mejorar los números del año pasado, ser competitivos en cada partido, ante todas las circunstancias, vayamos perdiendo, ganando, empatando siempre que el equipo esté metido en el partido, ser competitivos dentro de todo lo que implica la palabra competir, que a veces se relaciona mucho la palabra competir con ser intenso o agresivo y tiene muchísimas más connotaciones, entonces ser competitivos es intentar mejorar la temporada pasada para que el club dé un salto más”.

Más equilibrio sobre el campo

El entrenador blanquiverde quiere que su equipo mejore defensivamente con respecto a la campaña anterior. La mejoría quiere que venga a partir de “tener más equilibrio, finalizando mejor las jugadas, no teniendo pérdidas, porque muchas veces sufrimos en transición por culpa de las pérdidas, tener buenas vigilancias, y sobre todo dos cosas que nos penalizaron el año pasado, que fueron los centros laterales, nos hicieron varios goles de centro lateral, y luego manejar mejor los tiempos del partido, cuando llegas a esos minutos finales. Si hay que asumir menos riesgo tendremos que asumir menos riesgo, todas esas situaciones son cosas que tenemos que incidir en ellas, que tenemos que mejorarlas. También tenemos que ser capaces de dejar la portería cero, cuantas más veces dejemos la portería cero, más cerca vamos a estar de ganar, y con la portería cero por lo menos te aseguras un punto”.

Ania manifiesta sentirse contento con la plantilla que tiene y no quiere más jugadores, pese a que reconoce que “evidentemente si viniera alguien a mejorar lo que tenemos sería bienvenido, pero si no estoy contento con la plantilla, con el nivel de los jugadores, con la entrega, la implicación, el hambre que tienen, si nos quedamos así estoy satisfecho. Tenemos puestos, todos doblados, incluso en la delantera lo tenemos triplicado, pues jugamos con un punta y tenemos tres, el resto de puestos están doblados. Si aparece un Messi en el mercado y lo pueden fichar, pues que venga, ya miraremos a ver cómo lo hacemos, pero no sé si eso va a suceder”.

Sin temor a que ningún jugador pueda irse

Pese a contar con una plantilla tan larga no teme que algún jugador pida irse antes del cierre del mercado, pues tiene claro que “lo dudo, las temporadas no son dos jornadas o tres jornadas, las temporadas son 42 partidos, más Copa del Rey, más si consigues meterte en los play-offs que hay más partidos. Creo que el jugador que arroja la toalla en la jornada 2 o en la jornada 3, porque a lo mejor no ha jugado, se equivoca. Lo que tiene el jugador es que estar preparado para cuando tenga su oportunidad y aprovecharla. Hay tantas circunstancias a lo largo de una temporada tan cambiantes que modifica muchísimas cosas y lo que tienen que hacer es que entrenar bien, estar preparados para el día que tengan la oportunidad”.

El entrenador cordobesista se siente orgulloso de ser el segundo entrenador de la historia, tras Juncosa, que inicia una tercera temporada consecutiva en el banquillo. Ania se ve “valorado y querido, así que quiero ayudar al club a que siga creciendo”.