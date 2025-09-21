Iván Ania, tras el empate ante el Racing: “Es un punto meritorio y merecido”

Un punto, pero un arsenal de lecturas. El Córdoba CF se enganchó al empate sobre la bocina en una cita marcada por las concesiones, el drama y la falta de acierto frente al Racing de Santander en El Arcángel (2-2). Un cruce que debía servir para acallar fantasmas y que acabó suponiendo casi todo lo contrario: otro giro de tuerca sobre las malas sensaciones defensivas, exhibiendo carencias arriba y con la confianza tocada. Lo mejor fue el resultado, también los tramos de buen juego exhibidos por los de Iván Ania -que los hubo, casi brillantes y ensombrecidos por la poca puntería-, pero el balance final fue claro: este no es el camino para resurgir en Segunda. «Viendo cómo se puso el partido, que nos pusimos perdiendo 0-2 y fuimos capaces de sacar un punto y remontar, pues evidentemente es un punto meritorio y merecido para mí. Pero también tengo la sensación de que en la primera parte deberíamos haber sido más eficaces. Ahí está la diferencia», expresó el técnico tras la cita.

Buenas sensaciones

Con buenas sensaciones se marcharon los blanquiverdes a vestuarios, tras tener varias ocasiones que no lograron materializar. Pero la «falta de responsabilidad» en la segunda parte jugó en contra de los cordobesistas. «La primera parte fue una gran primera parte y en la segunda nos faltó responsabilidad. Responsabilidad en fijar marcas, en apretar el rechace. Nos hicieron un gol de un córner a favor. Eso no puede suceder», afirmó.

La segunda mitad también estuvo marcada por la expulsión de Jacobo González tras recibir la segunda amarilla: «Jacobo viene de la incorporación de un central. Son situaciones que, aunque vayamos ganando o perdiendo, tenemos que tener la cabeza fría y la responsabilidad de que estás en el partido. Más allá de que estés con uno menos, estás en el partido, como así se demostró al final. Hay que valorar el punto, pero tenemos que ser más responsables», señaló.

Falta de efectividad

Y es que la falta de efectividad sigue siendo la tónica predominante de cada fin de semana. «Es cuestión de rachas. Me preocuparía que no generáramos. Hoy hemos llegado mucho. En la primera parte, incluso en la segunda con uno menos. Habrá que entrenar más, insistir más, trabajar más y a ver si hacemos más goles que nos dé confianza y que podamos sumar más puntos. El cerebro funciona mejor cuando le mandas la orden directa de que quieres que sea gol», indicó.

«El otro día hicimos una muy buena primera parte en Andorra, hoy volvimos a hacer una muy buena primera parte. No somos capaces de juntar 90 minutos de buen juego, de contundencia y de someter al rival. Y a medida que seamos capaces de, en vez de 45 y llevar más minutos, vamos a estar más cerca de la victoria. Pero no nos podemos olvidar tampoco que el equipo que venía hoy aquí es el Racing. La clasificación antes de la jornada era líder con 12 puntos», insistió.

Recuperar el espíritu

Tras las malas sensaciones que el equipo dejó en Andorra, los blanquiverdes han dado un paso hacia delante y, aunque no hayan sumado los tres puntos, Ania considera que «el espíritu hoy se recuperó». «Esa sensación que transmite el equipo de que no se rinde, hoy lo hemos recuperado y tiene que ser un punto de inflexión para futuro. De esa manera puedes empatar, perder o ganar, pero no se puede reprochar nada».

Vía: Diario Córdoba