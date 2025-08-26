Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”

Tampoco pudo ser en El Arcángel. El Córdoba CF buscaba levantarse tras el tropiezo en Gijón, pero la historia volvió a repetirse. Con ambición saltó al césped el equipo de Iván Ania, generando ocasiones que nunca encontraron puerta. En cambio, los errores defensivos volvieron a pasar factura y Las Palmas golpeó con contundencia hasta dejar el choque encarrilado con un 0-3 que pesó demasiado. El gol de Adri Fuentes en la recta final apenas sirvió para maquillar un resultado (1-3) que prolonga el mal comienzo blanquiverde en este arranque de temporada. «Me faltó ser más agresivo. Tenía la sensación de que teníamos que serlo más. No nos salió bien el plan. Hoy hemos hecho un mal partido. No hemos estado cómodos con balón y, sin él, tampoco. Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho desde que estoy aquí en El Arcángel. Asumo mi responsabilidad y tengo que encontrar soluciones», analizó el entrenador asturiano.

Falta de acierto y fallos defensivos

Y aunque el inicio fue prometedor, el Córdoba CF volvió a estrellarse contra sus propios males: la falta de puntería arriba y las concesiones en defensa condenaron prácticamente en las dos mitades. «Fueron mejores en las dos fases del juego, en la ofensiva y defensiva. De ahí este marcador. Tuvimos la opción de ponernos por delante dos veces, no lo hicimos y luego, en la segunda vez que nos llegaron, teníamos superioridad numérica pero la perdimos posicionalmente. Nos hicieron el 0-1 y ya vas a remolque. Intentamos cambiar la presión, lo hicimos tres veces, pero nos salían. Nos hacían daño. Modificamos el plan al descanso y nos hicieron el segundo, y el tercero» señaló.

«La sensación es que nos faltó capacidad de reacción, energía. Somos un equipo muy enérgico, que somete mucho, y hoy me faltó esa agresividad. No sé cuál ha sido la clave de la derrota, pero cuando no estás bien con balón ni en la presión, tienes muchas papeletas para perder. Ellos son muy buen equipo, un claro candidato al ascenso, pero no por eso tienes que perder el partido. Han hecho muchas cosas para ganar el partido, pero también hemos concedido. Si encima concedes... es normal que hayas perdido», añadió más tarde.

Rabia e impotencia

Para Iván Ania, el partido dejó una sensación amarga: la rabia de ver a un Córdoba CF incapaz de imponerse y doblegado por su rival. «Intentamos encontrar soluciones, no las encontré. Hicimos un gol, pero no nos dio. Cuando hicieron el 0-2 me dio la sensación de que no estábamos capacitados para poder reaccionar, algo que no pasaba el año pasado. Una sensación de pesadez. Nos faltaba energía para revelarte contra la derrota. No lo sentí, es algo que tenemos que recuperar y que tenemos que tener. En el plan de partido, posiblemente me haya equivocado. Quedan 40 jornadas por delante», destacó

Pese a la derrota y las malas sensaciones, el técnico blanquiverde trata de poner el foco en lo poco rescatable, aunque no sea nada fácil: «En los primeros minutos, hasta el gol, estábamos bien. Incluso se vieron algunos en los que parecía que podíamos empatar. Ajustamos cosas al descanso... pero ni así. Nos hicieron el segundo muy fácil, en dos pases, estábamos descolocados. Es difícil ver cosas positivas en una derrota tan contundente, pero seguro que las habrá. Tenemos que pensar que llevamos dos derrotas, pero que también hemos hecho cosas bien, especialmente el partido en Gijón. Es la base sobre la que tenemos que crecer».