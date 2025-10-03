Iván Ania y su demanda para superar al Zaragoza: “Si conseguimos minimizar los fallos, iremos para arriba”

«Somos el equipo que menos eficacia tiene y después somos el que más alto presiona», fue la conclusión entre las últimas impresiones de Iván Ania, entrenador del blanquiverde, en plena cuenta atrás para la visita de su Córdoba CF al Zaragoza en el Ibercaja Stadium, este domingo (12.00 horas). Quiere para entonces el asturiano haber dado con la tecla que cambie la dinámica de este mal arranque de temporada -solo seis de 21 puntos y en zona de descenso-, máxime ante un rival directo que comparte el mismo propósito a estas tempranas -pero exigentes- alturas del campeonato: sacar cabeza de la zona baja de la tabla. «En los partidos hacemos cosas bien, pero tenemos ciertos fallos que nos están penalizando. En el momento que consigamos minimizarlos, iremos para arriba», señaló el técnico tras la sesión de entrenamiento de este viernes.

Un rival necesitado

Y es que las necesidades han agudizado la rutina califal. Porque la cosecha es significativa… Solo una victoria en toda la temporada, penúltimos clasificados a no mucho de alcanzar el ecuador de la primera vuelta y, no menos importante, arrastrando una mezcla de sensaciones compleja de digerir pese al último par de empates. «Los dos venimos en una posición que no es cómoda, ni esperada. Las victorias generan confianza, que crezca el equipo... Vienen de una, pero también de una derrota en Ceuta que hizo que modificaran varias cosas para jugar contra el Mirandés. No sé si le van a dar continuidad o no a ese plan», admitió.

Casi calcado es el caso en la parcela blanquilla, con la exacta misma recaudación de puntos tras siete jornadas, si bien con la brújula moral al alza tras su reciente triunfo ante el Mirandés en Anduva, gol del canterano cordobesista Sebas Moyano incluido: «Es un campo difícil, aunque no es La Romareda. Vamos a jugar contra un rival que está con nosotros junto a números, que viene de ganar, vendrá con buenas sensaciones. No sabemos si van a volver a lo habitual o van a volver a lo que les dio la victoria en el último partido. Es un equipo que a veces juega con dos puntas, aunque el otro día salió con un 4-3-3... Debemos estar preparados para ambas situaciones. Los detalles son los que deciden», aseguró.

«Tengo claro que tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios. Es uno de los favoritos de la categoría, un histórico y con una presión importante. Siempre que hablas de Zaragoza, hablas de ascenso, de Primera. Debemos saber jugar los momentos, los partidos dentro del partido y, sobre todo, ser eficaces y contundentes», insistió.

Con la moral al alza

Eso sí, el ovetense también aprovechó para deslizar que «la semana de trabajo había sido muy positiva». «El equipo entrenó muy bien. Incluso jugadores que normalmente, tenemos unos GPS que vemos los esfuerzos... Algunos jugadores han estado muy por encima de lo habitual. No garantiza nada, pero sí te predispone. Hemos mejorado, la segunda parte del otro día nos hizo ver que no podemos regalar 45 minutos. Cuando igualamos, estamos mucho más activos y concentrados. No solo en lo defensivo, también mejor en la fase ofensiva, con balón. De ahí que pudiéramos empatar e incluso ganar», afirmó.

Entre esos nombres propios, bien podría ser uno el de Dalisson, protagonista en el pasado empate en Anoeta y, a juicio de Ania, con potencial para ser de la partida este domingo: «Fue decisivo, no solo por el juego, también por el gol. Me gustó mucho cómo entraron los de banquillo, nos dieron un plus. Fueron decisivos en la capacidad de reacción del equipo. Dalisson ha comprado papeletas para la titularidad», confesó.

No será ese el caso para otros tantos, que se mantienen en la enfermería. No estarán disponibles, lógicamente, ni Juan María Alcedo ni Adilson Mendes, al igual que un Carlos Albarrán que cumplirá el mes alejado de la dinámica del equipo por «motivos personales». El que sí se apunta es Vilarrasa, entre algodones en las últimas fechas pero a punto para el pleito: «Tenemos las bajas de larga duración y luego la de Albarrán, que todavía no se ha incorporado. Vilarrasa ya entrenó normal, está con unos problemas en el pubis, que hay que cuidarlo, hay que hacer trabajo específico importante para que no vaya a más. Hubo días que preferimos darle descanso a ponerlo junto al grupo», desveló más tarde.

Y la lección aprendida

Además, los pupilos del ex del Algeciras llegarán con el libreto estudiado tras los claroscuros del pasado fin de semana en suelo donostiarra. Sobre todo en lo relativo a la primera mitad, que dejó más dudas que certezas… «Sabemos lo que pasó, en lo que fallamos. Uno de los interiores descendió demasiado y nosotros habíamos pedido un pivote y dos interiores, con tres alturas por dentro. Nos faltó presencia en el área rival, tener más el balón, especialmente en la primera parte. Necesitábamos rupturas. Si un interior estaba muy bajo, era imposible que pudiera haberlas. Al descanso se corrigió y después fuimos muchísimo más profundos», apostilló.

