Iván Ania: «Tenemos que crecer como equipo y con la portería a cero es más fácil»

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, compareció en sala de prensa como previa del encuentro de este viernes en El Arcángel, ante el Castellón, partido en el que confirmó que la enfermería se vacía, ya que tendrá disponibles a Dalisson de Almeida, Rubén Alves y Diego Bri, ya respuestos de sus diversas dolencias, por lo que sus únicas bajas serán las de Íker Álvarez (con su selección, por lo que Arévalo será portero suplente), Adilson Mendes (lesionado de larga duración) y Jan Salas, aún con España Sub-20.

El mercado y Jan Salas

Precisamente, sobre este último, Ania comentó que había hablado "por teléfono con él, porque está concentrado conla Sub-20. Le dimos la bienvenida, intercambiamos impresiones y pronto se incorporará con nosotros. El martes creo que estará por aquí. Será uno más a sumar, uno más a elevar el nivel de plantilla y uno más a competir". Sobre el balear y el Mundial Sub-20 de Chile en el horizonte, Ania comentó que no sabía "fechas exactas" del evento, pero en todo caso, "hay que ver la convocatoria, si está convocado. Habría que ver, en caso de que fuera convocado, el tiempo que se perdería, las semanas que serían. No solamente somos nosotros los perjudicados, sino que hay otros de clubes de Segunda y Primera que tienen jugadores en esa selección", avisó el técnico blanquiverde, que explicó que son "situaciones que tienes que afrontar, al igual que sabíamos que Íker Alvarez iba a estar 5 o 6 ventanas internacionales fuera y, ante eso, te tienes que proteger, como así hicimos. Yo creo que tiene que ser un orgullo que un jugador del Córdoba CF sea convocado por su combinado nacional, sean estos o Fomeyem u Obolskii", zanjó.

También hizo una valoración del mercado el entrenador del Córdoba CF, una ventana en la que admitió que la entidad blanquiverde ha "movido mucho el árbol. Es habitual. Unas veces, porque hay jugadores que no continúan porque el club decide que no quiere contar con ellos y, otros casos, porque el jugador se ha ido, incluso por medio de traspaso. Son temporadas distintas. Estoy contento con los jugadores que tengo", reconoció el asturiano, aunque avisó de que "tanto jugador nuevo requiere un periodo de adaptación, un tiempo para que se conjunten y encuentren relaciones entre ellos, tanto dentro como fuera del campo. Y cuanto más corto sea ese periodo, antes vamos a sacarle rendimiento", vaticinó. En todo caso, Iván Ania explicó que se han reforzado en "casi todas las posiciones. Todas las posiciones están dobladas y, alguna, triplicada. Ahora, esperar a que compitan entre ellos y con los rivales y que los resultados buenos lleguen y se genere esa confianza para que el equipo evolucione y crezca".

Entrando en la valoración sobre la Liga, el mercado y el juego de este Córdoba CF, Iván Ania defendió la cantidad de centrocampistas que tiene la plantilla y comentó que su equipo casi siempre juega "un 1-4-3-3 y 1-4-2-3-1, en función de lo que necesitamos. En Valladolid decidimos jugar con doble pivote y más mediapunta. No siempre fuimos capaces de encontrar ese jugador en el 3 contra 2 por dentro", admitió, señalando que el Valladolid fue "muy presionante. En función de eso vamos a alternar un sistema u otro. Ahora que está Dalisson disponible, un mediapunta más definido, Jacobo también puede hacer esa función y los demás, por dentro, son más jugadores mediocentros o interiores", por lo que "planteamos en función del rival".

Más sólidos en defensa

Iván Ania confimó que "Arévalo irá en la convocatoria, algo que teníamos planteado cuando Íker Álvarez se firmó, porque se sabía que íbamos a estar varias ventanas internacionales sin él. La primera victoria tiene que ser mañana", aseveró el asturiano, refiriéndose a este viernes, aunque avisó de que el Castellón es "un rival complicado, venimos de una situación clasificatoria idéntica. Los dos con mejor sensacion que puntos. Pero lo que cuentan son los puntos. En Valadolid hicimos un partido serio", defendió Iván Ania. "Quizá después piensas que estuviste mejor ofensivamente que defensivamente y en Valladolid fue al revés. El equipo estuvo más sólido en defensa. Sí tuvimos ese gol clarísimo que nos anulan que nos hubiese dado los tres puntos", se quedjó el técnico blanquiverde, que apeló a su grupo a "crecer como equipo y con la portería a cero es mucho más fácil lograr los buenos resultados. Se dio un paso defensivo adelante el otro día y ahora tenemos que mejorar en lo ofensivo", reclamó.

Sobre la protesta que ha organizado la Federación de Peñas del Córdoba CF, Iván Ania comentó que "va a ser algo de la grada, nosotros tenemos que estar ajenos a esa situación. Nos sentimos perjudicados, evidentemente, porque no es solo en esta temporada, ya en la anterior vimos cosas chocantes. En ese sentido, tenemos que aislarnos. Si queremos objetivos pasan por ser muy fuerte como local", reclamó el técnico blanquiverde, ya que para él "los equipos consiguen objetivos si son fuertes como locales. El año pasado hubo un momento en el que te sentías imbatible en casa en la primera vuelta y hay que lograr ese espíritu", exigió, "ser competitivo en cualquier cicunstancia". Asimismo, Ania también pidió a su equipo que si recibe un gol sea "capaz de reaccionar y tener ese espíritu de rabia de querer hacer el empate. Si somos capaces de lograr eso las cosas nos van a ir bien", aseguró.

Ya más centrado en el partido y en el rival, Iván Ania opinó que este Castellón "no tiene nada que ver con el Castellón de Primera Federación o el del año pasado. Jugadores nuevos, entrenador nuevo, propuesta distinta, sí presionantes, sí intensa, sí combinativa, pero cuando estaba en Primera Federación o con su antiguo entrenador eran un equipo que te igualaba, que jugaba con carrileros. Ahora no juegan ese sistema. Tienen una propuesta de menos riesgo, pero siguen siendo un muy buen equipo. Nosotros tenemos una rivalidad directa con ellos desde Primera Federación, porque fuimos los que nos jugamos el ascenso".

Tras confirmar que tiene ya la enfermería vacía, excepto al lesionado de larga duración Adilson Mendes, Iván Ania, cree que el partido de este viernes "va a ser algo alternativo. Su entrenador dijo en la rueda de prensa que éramos un equiupo presionante. Tienen jugadores para jugar directo, no me sorprendería que jugaran directo y, a partir de la segunda jugada, ser combiantivos, para saltar así la presión, no asumir el riesgo en el inicio, es lo mejor, juego directo. Es un equipo que inicia de atrás, pero escuchando esa rueda de prensa puede ser que se proteja un poco a saltar nuestra presión. No sé qué nos encontraremos, pero debemos estar preparados para lo que nos planteen", concluyó el entrenador del Córdoba CF.