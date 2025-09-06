Iván Ania, autocrítico tras la victoria ante el Castellón: “Entrenamos un tipo de fútbol que no estamos haciendo”

Y llegó en El Arcángel. El Córdoba CF sumó su primera victoria de la temporada ante el Castellón (2-1). Con el marcador en contra se fueron los blanquiverdes al vestuario, aunque en la segunda mitad todo cambió. Un gol de Jacobo González desde los once metros sirvió para empatar el encuentro y el tanto de Kevin Medina para remontar y así llevar los primeros tres puntos del curso al casillero de los de Iván Ania, por el que los esperaban con ansias. «La valoración es positiva, fuimos capaces de conseguir la primera victoria, pero necesitamos quitarnos la sensación de que estamos miedosos con el balón. Somos un equipo que entrenamos toda la semana un tipo de fútbol que ahora mismo no lo estamos haciendo. Ahora mismo el balón nos está quemando», afirmó el entrenador asturiano tras el encuentro.

Primera parte para olvidar

A pesar de lograr los tres puntos, los primeros 45 minutos del encuentro no fueron los mejores, como apuntó el ovetense. «Creo que hicimos una primera parte realmente mala, sin fútbol, sin alma, sin energía, sin espíritu…Y en la segunda parte fuimos un equipo totalmente distinto, un equipo impresionante. No tuvimos mucho fútbol, porque realmente tengo la sensación de que ahora mismo el balón quema, pero sí que tuvimos empuje. Al final ganas el partido por empuje», indicó.

«Los cambios nos mejoraron, y sobre todo la intencionalidad de ir hacia adelante, de presionar. Íbamos perdiendo y tenemos que empezar a mantener la portería cero, porque si no, ganar los partidos es mucho más complicado. Jugamos muy lentos», afirmó. «El equipo tuvo esa capacidad de reacción, pudimos incluso hacer el tercero para no sufrir o tener esa sensación de miedo de los últimos minutos», continuó.

Y es que el paso por vestuarios sirvió para darle la vuelta al partido, o al menos al plan que derivó en el triunfo: “Hablamos de algunas cosas tácticas y a pelear desde el alma, el espíritu, el orgullo… sacar lo que tienes que llevar dentro cuando ves que las cosas no te están saliendo bien desde el punto de vista técnico, por lo menos que seas intenso y que saques el orgullo. Necesitamos encontrar nuestra identidad, nuestra identidad no es la de la primera parte, es de la segunda”, señaló el asturiano.

Lesión de Pedro Ortiz

Sin embargo, los infortunios comenzaron desde los primeros minutos para el Córdoba CF. Pedro Ortiz tuvo que salir del verde por molestias: «Notó algo en el cuádriceps de un golpe, no sé si fue una ruptura, no sé, pero después del golpe decía que se le había adormecido la pierna. No sé si eso ha podido influir, pero tampoco estábamos bien con él en el campo, aunque fue un cambio muy temprano», confirmó.