Iván Ania asegura que en el Córdoba CF estaban “preparados” ante la posible marcha de Álex Sala

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, compareció en rueda de prensa a 48 horas del estreno como local de su equipo en la Liga. El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 25 de agosto ante la UD Las Palmas (21.30 horas). Rubén Alves, Álex Sala, Dalisson y Adilson serán las bajas. Mientras, Diego Bri será duda por unos problemas en la espalda.

Ania, al hablar sobre la posible salida de Álex Sala, reconoció que “durante todo el verano o incluso cuando acabó la temporada pasada, todos pensábamos en la posibilidad de que pudiera salir. Ante ese hecho, la dirección deportiva se cubrió pensando en esa posible salida. Pensábamos a lo mejor que iba a ser en verano, que ni siquiera iba a empezar la pretemporada, pero bueno, surgió ahora en la última semana el tema y creo que nos hemos cubierto. Tenemos varios jugadores en esa posición que pueden sustituirle”.

Ania resaltó que para él, como entrenador, supone un “orgullo” que “equipos extranjeros o de una categoría superior se fijen en jugadores" de su equipo. "Eso habla de que las cosas se están haciendo bien, que es un equipo atractivo para otros clubes y también manda un mensaje a los jugadores que puedan venir al Córdoba CF, de que el Córdoba CF es un equipo en el que los jugadores crecen y los jugadores pueden tener un futuro, o bien aquí o bien en otro club de superior categoría”, presumió el asturiano.

Una salida prevista

El entrenador asturiano asegura que ya “estábamos preparados para que esta situación se pudiera dar y tenemos alternativas. Tenemos a Pedro Ortiz, Theo Zidane, Requena, Alberto del Moral y a Isma Ruiz, incluso a Dalisson. También podemos meter a Jacobo ahí dentro. Tenemos varias alternativas y ahora que puede ser que se vaya Álex -Sala-, pues lo que tenemos que hacer es que esos jugadores que he nombrado den un paso al frente y no se note su ausencia”, avisó.

Ania reconoció incluso, al hablar de Sala, que “si soy sincero, cuando empezó la pretemporada pensaba que él ya no iba a estar porque todos sabemos lo atractivo que era para los clubes. Pero bueno, hizo la pretemporada y decidimos que jugara de titular en la primera jornada porque realmente él estaba centrado aquí. Surgió esta posibilidad nueva y de ahí que haya la posibilidad de que se vaya”.

Sobre un posible refuerzo, señaló que “si viene alguien a mejorar lo que hay, a aumentar el número de jugadores y la competencia entre los jugadores del plantel pues sí, si no viniera nadie, creo que en esa posición estamos cubiertos”.

Las bajas, las dudas ante el Sporting y Rubén Alves

El técnico recordó que sigue de baja Adilson –por lesión de larga duración-, Rubén Alves –convaleciente de las molestias que sufrió en la primera parte del duelo ante el Sporting- y Dalisson –todavía sin recuperarse de los problemas que sufre desde hace un mes-. Diego Bri, por su parte, será duda por unos problemas de espalda.

Ania habló también sobre los continuos problemas físicos que sufre Rubén Alves, apuntando que “tiene un problemilla ahí en la espalda que le repercute en el tren inferior. Lleva muchas lesiones consecutivas en una zona muy similar y aunque no entiendo mucho de medicina, está claro que no está cómodo, que no puede tener una continuidad en los entrenamientos, no puede tener una continuidad en los partidos porque las últimas veces que le hemos puesto le hemos tenido que cambiar en casi todos los partidos. Tendremos que ver cómo solucionar esa situación. Ahora estará parado hasta que realmente esté bien físicamente y se encuentre con la confianza suficiente como para poder competir en un partido oficial”.

Sobre los problemas físicos de Rubén Alves, Ania dijo que “déjame tocar madera” para que no se repita con el central brasileño casos como los de Mati Barboza o Adri Castellano. El técnico apuntó que “es cierto que no está cómodo desde que tuvo la lesión la temporada pasada. No terminamos de encontrar la solución o no termina de arrancar. Espero que sea solo algo pasajero, que no sea una lesión de tan larga duración como pudo ser la de Mati o como la de Adri Castellano, porque además están siendo todas en el mismo puesto, en la posición de central", señaló el técnico blanquiverde. "Vamos a ver si se hace un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una buena recuperación, una buena readaptación y puede estar disponible cuanto antes, porque es un jugador importante para nosotros, un central zurdo, un buen defensor, con buen juego aéreo, atento en vigilancias y ganador de duelos", alabó Ania a Alves, y finalmente opinó que para el Córdoba CF "fue muy importante cuando llegó y nos dio un salto de calidad al equipo y esperamos tenerlo disponible cuanto antes”.

Los errores ante el Sporting

Sobre el partido perdido ante el Sporting, Ania reconoce que en ambos goles, sobre todo en el primero, hubo “un fallo de concentración, en el que hay un saque de banda rápido de ellos y el jugador que había ido a presionar al portero está totalmente solo. A partir de ahí se generan unos desajustes. Lo vimos el martes por la mañana. Son faltas de concentración que no se nos pueden dar en ningún momento y al final nos costaron los puntos. Creo que en ese partido hicimos muchas cosas bien. Hay que sacar conclusiones positivas y las cosas que no hicimos bien tienen que servirnos para no volver a cometer esos errores y crecer”.

La sensación en el seno del Córdoba CF tras la derrota frente al Sporting, señala Ania, fue de “rabia, más que de enfado, no enfado porque creo que hicimos muchas cosas bien. Les transmití que si jugábamos un poco más concentrados y como lo hicimos el otro día, así vamos a poder ganar muchos partidos, siendo dominadores como visitantes y sometiendo al rival. Manejamos bien las situaciones defensivas que considerábamos que nos podían hacer, es decir, los balones a la espalda, pues en ese sentido lo manejamos bien. No permitimos que ellos pudieran encontrar a los medios centros y les obligábamos a jugar directo. Manejamos bastante bien en ese juego directo, la disputa y la segunda jugada, sobre todo de cara, pero luego en dos saques de banda que nos desajustamos nos hicieron los dos goles, pero es que tiramos tres tiros al palo, tuvimos quince tiros, de ellos creo que cinco o seis a portería. No podemos hacer más para ganar los partidos, tener un poco más de acierto seguramente, pero creo que hicimos muchas cosas bien y que si alguien fue merecedor de ganar ese partido fuimos nosotros, pero bueno, como te digo, las circunstancias de esos dos errores o despistes defensivos en dos saques de banda nos hicieron que perdiéramos los puntos, pero creo que es el camino a seguir ajustando cosas defensivas”.

Las claves del duelo ante Las Palmas

Las Palmas vendrá a Córdoba con un bloque potente, pues cuenta con muchos de los jugadores que en la pasada campaña compitieron en Primera División. Ania cree que su rival de este lunes “tiene que adaptarse a la categoría. Todavía no les hemos visto como visitante. Sé que en rueda de prensa dijeron que intentarían ser igual que como locales, pero muchas veces hay equipos que como locales juegan de una manera más presionante, hay equipos que cuando van como visitantes son más conservadores. Por la propuesta que tienen, entiendo que van a venir a presionarnos arriba. Es un equipo con muchísimo juego interior, acumulan muchísimos jugadores dentro, con cuatro alturas, centrales, medios centros, medias puntas, delanteros, con muchísimos jugadores por fuera, con los laterales bajos. Las bandas las ocupan con caídas de las puntas. El otro día, contra el Andorra, fue un partido con alternativas porque el Andorra también es un equipo que quiere el balón. Creo que el que sea capaz de apoderarse del balón en el partido de lunes va a hacer sufrir al rival y va a tener más opciones de poder ganar el partido. Nosotros, sobre todo tendremos que cerrar bien todos esos pasillos interiores, porque es donde ellos acumulan la gente, donde más volumen de gente tienen es por dentro y de ahí que tengamos que defender muy estrechos. Es un equipo muy combinativo, dominador, que salta líneas filtrando pases. Es un claro candidato a estar arriba, un claro candidato al ascenso. Ya que no pudimos ganar en la primera jornada como visitantes, queremos ganar en esta primera jornada como local e ir sumando de tres en tres para estar con más confianza y seguir creciendo como equipo”.

Sobre el hecho de que el Valladolid, el próximo rival del Córdoba CF, jugara ya ayer viernes y tenga por tanto 72 horas más de descanso, apuntó que “no podemos decir nada porque ahora tenemos dos lunes, luego un sábado y luego un viernes. Hay que adaptarse un poco. Te trastocan las semanas, te hace raro entrenar un domingo y no competir ese mismo día, el lunes jugar a las nueve y media. Son cosas que tiene el fútbol profesional. Prefiero esto que no jugar sábado o domingo como pasa en Primera Federación. Prefiero esta alternancia de días y estar en el fútbol profesional, adaptar las semanas a lo que venga y a competir, a hacer bien las cosas y sobre todo a ganar muchos partidos más allá del día en el que juguemos”.

Al inquilino del banquillo blanquiverde no le preocupan los cambios que hay en estas fechas en las plantillas por los fichajes o los retrasos en las inscripciones. A la hora de preparar los partidos tiene claro que “aunque puedan inscribir nuevos jugadores, creo que el modelo de los rivales no va a cambiar. Las Palmas va a ser un equipo combinativo, juegue Jessé, Jonathan Viera, Ale García, Marc Cardona o juegue quien juegue. Luego son individualidades. Lo de que uno sea más rápido, otro más lento, uno más fuerte, uno más débil. Lo que puedes cambiar son los nombres pero no la manera de jugar”.