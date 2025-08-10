Iván Ania y su análisis de la pretemporada del Córdoba CF: "Terminamos con buena sensación de equipo"

En el estadio Nuevo Mirandilla, el Córdoba CF puso el colofón a su pretemporada con un empate a uno frente al Cádiz gracias a un tanto de Sergi Guardiola, pero la alegría duró poco: los blanquiverdes cayeron en la tanda de penaltis y cerraron el verano con un balance discreto de una sola victoria y cuatro derrotas, además de sin él premio de llevarse el prestigioso trofeo gaditano a casa. Tras el encuentro, el entrenador blanquiverde, Iván Ania, aprovechó para realizar un balance tanto del encuentro como de la pretemporada. «Hicimos un buen partido y terminamos la pretemporada con este partido con una buena sensación de equipo, de buen inicio de juego, buenas llegadas por fuera...», señaló.

«Tuvimos también juego interior, quizás nos faltó ser más decisivos en el último tercio y en el resto de partidos, que nos hemos enfrentado a equipos superiores como el Real Betis, hemos ganado a un equipo de Primera de Marruecos, pero realmente el partido que tenía en mente, que quería ver cómo estaba el equipo porque ya hay un próximo partido ya va a ser la Liga y creo que hemos dado un buen partido», añadió acto seguido.

Un bagaje negativo

Siendo el test de preparación más importante, los blanquiverdes dejaron una buena imagen, o al menos de forma parcial, ante un equipo de la misma categoria como el conjunto cadista. «Hubo momentos en el que lo hicimos bien y en otros momentos nos costó mantener el equilibrio, nos hacían daño en alguna transición defensiva. En una que permitimos que Ontiveros se ponga de cara frente a un pase y nos hacen el gol, y luego tuvimos la capacidad de reacción, tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones... La sensación de que en cualquier momento podíamos hacer ese segundo gol, pero no llegó y nos fuimos a los penaltis donde ellos estuvieron más acertados que nosotros y se llevan el trofeo que a mí personalmente me hacía ilusión, porque lo perdí como jugador», admitió el técnico oventense.

Pese a no ser el cierre esperado y zanjar este período estival con una victoria y cuatro derrotas, Ania hizo hincapié en que «las pretemporadas, lo menos importante son los resultados, pero soy también consciente del crecimiento de los equipos y es más fácil hacerlo desde las victorias que desde las derrotas. Hemos tenido una pretemporada contra equipos de diferentes categorías y hoy era nuestro test más importante, porque era contra un equipo de nuestra categoría y era el que nos iba a dar el nivel real en el que estamos respecto a un equipo como nosotros».