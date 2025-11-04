Iván Alejo fuerza una expulsión con un beso: "El fútbol no es para tontos"

El Valladolid se impuso este lunes al Granada (2-1) en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion que se disputó en el José Zorrilla, gracias a los goles de Amath y de Chuki, este último, de penalti en el 88' del encuentro. Un duelo que se saldó, además de la derrota, con una expulsión del jugador del conjunto nazarí, Diego Hormigo, por roja directa.

La cartulina, mostrada por el colegiado Ojaos Valera en el 97' del encuentro, no llegó tras una entrada temeraria sino después de un curioso incidente con el jugador del Valladolid, Iván Alejo. El albivioleta dio un beso en la cabeza a hormigo durante un barullo en el área mientras se llevaba a cabo un lanzamiento de falta. La reacción del defensa nazarí fue inmediata, dándole un golpe en el cuello a Alejo que le costó la expulsión inmediata.

Hormigos, según refleja el acta del colegiado, fue expulsado "por golpear con el brazo en el cuello de un rival con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado".

Estrategia ganadora

El propio Alejo ironizó después sobre la acción del beso. "Es que soy muy cariñoso, me lo dicen siempre mis amigos", bromeó 'El Larguero' de la Cadena SER. "Sabía que él estaba al límite y que en cualquier momento iba a saltar", explicó. "Le he dado un beso y él me ha soltado la mano... Creo que el fútbol es para listos, no para tontos", afirmó el jugador del Valladolid.

"Al final hay que saber aprovechar todo y yo al final he sido más listo. Ha sido una expulsión clara. El partido se ha acabado ahí y no tengo más que decir", zanjó al respecto de la acción que acabó con la tarjeta roja para Hormigo.

El 2-1 supuso la primera victoria en casa para el Valladolid desde el pasado mes de septiembre y lo situa séptimo en la tabla con 19 puntos, a solo uno del Cádiz, equipo que marca el último puesto de play-off de ascenso. El Granada, por su parte, es decimonoveno, en puestos de descenso, tras sumar tres empates consecutivos y la derrota en el José Zorrilla.