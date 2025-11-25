Iturralde González, sin tapujos sobre la situación arbitral: "Esto es lo que me han contestado por whatsapp"

La posible falta de Vinicius sobre Iñaki Peña, que terminó con un gol de Jude Bellingham en el minuto 87 para igualar el partido en el Martínez Valero, está dando mucho de qué hablar. El árbitro Francisco Hernández Maeso lo tuvo claro desde el principio: no había falta.

Tampoco desde la sala VAR llamaron al colegiado para que cambiara de opinión, una decisión que ha generado mucho debate, tanto en cadenas de televisión como en prensa escrita y digital, así como en emisoras de radio, ya sea a nivel nacional o internacional.

Una de las personas más críticas con la decisión arbitral fue Iturralde González, exárbitro español, aunque no fue el único.

Iturralde compartió su punto de vista sobre la jugada en 'Carrusel Deportivo, programa de la Cadena SER, donde no dudó en aclarar que "si llega o no llega (Iñaki Peña), se levanta o no se levanta es circunstancial".

"Las faltas no se pitan si un jugador se queda en el suelo", comentó. Por esta razón, el exárbitro español sentenció diciendo que es "falta", ya que Vinicius golpea con su pierna en la nariz del jugador cedido del Barça.

En la emisión de ayer en 'El Larguero', programa presentado por Manu Carreño, aseguró que el colectivo arbitral "está mal" tras las decisiones arbitrales de las últimas semanas.

"El sentir general ahora del colectivo, con todo lo que está pasando... no están bien. Solo te voy a leer esto. Yo he mandado un tuit y, para que veáis cómo está el tema, he preguntado a alguien, y no a cualquier persona, ¿eh?, a una persona con bastante relevancia del estamento arbitral, y le he preguntado: '¿Nos estamos convirtiendo en un circo?'", preguntó.

La respuesta que recibió fue clara: "En los payasos, concretamente". Además, el exárbitro español confesó que "hay un disgusto gigante dentro del colectivo".