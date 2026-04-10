Iturralde González y el presidente del CTA, enfrentados en pleno directo: "Aprende de arbitraje"

El conjunto arbitral español se encuentra en el ojo del huracán tras varias decisiones polémicas en LaLiga. Con el VAR cada vez más presente y las nuevas formas de interpretar manos, faltas y jugadas polémicas, muchos cuestionan cómo actúan los árbitros y las decisiones del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El presidente del órgano arbitral, Fran Soto, fue uno de los invitados a 'El Larguero', donde protagonizó un tenso enfrentamiento con el excolegiado Eduardo Iturralde González.

La conversación se encendió pronto cuando el comentarista lanzó una pregunta sobre un posible cambio en los reconocimientos a figuras del arbitraje: "¿Es cierto que se ha quitado el trofeo Victoriano Sánchez Arminio que había antes?". Fran Soto lo negó de forma directa y el vasco lo interrumpió para defender que sí existía.

"¿Y el que le dieron por su trayectoria, que era el de Sánchez Arminio, a Manuel Díaz Vega? Aprende un poco más de arbitraje porque había. Y a Victoriano Sánchez Arminio no se le pisa. Victoriano Sánchez Arminio ha sido el mejor presidente que ha habido en toda la historia, y cuando murió se instauró el premio", declaró de forma contundente.

A partir de ahí, el debate derivó hacia el concepto de meritocracia en el sistema arbitral actual e Iturralde acusó a Soto de dar a entender que antes no existía ese criterio: "En tiempos de Sánchez Arminio, ¿qué eran pues? ¿Que nos daban las designaciones porque éramos bonitos o no? ¿Cómo subí yo? Respeta a los que han estado antes que tú".

El presidente del CTA defendió los cambios actuales y puso el foco en la edad de los colegiados: "Yo respeto a todo el mundo. Cuando hablo de meritocracia por ejemplo, me refiero a que la edad para ascender y descender se quitó hace tiempo. ¿Qué sentido tiene que los últimos de la lista sean los que tienen más de 45 años? ¿Eso es meritocracia?".

El excolegiado respondió de inmediato, defendiendo el sistema basado en el trabajo en el terreno de juego: "Has dicho que va a haber meritocracia en los ascensos y descensos. ¿Antes cómo se subía pues, por la cara bonita? Antes se subía porque te lo trabajabas en campo, igual que ahora. Por lo tanto, respeta a los que estaban antes".

Fran Soto trató de explicar su visión poniendo ejemplos: "Todos los árbitros internacionales pitaban todos los partidos potentes y ahora están pitando nacionales. ¿La meritocracia qué significa? ¿Que los nacionales no son ninguno buenos y no pueden pitar un partido importante como están haciendo este año?". Iturralde no tardó en responder, tirando de experiencia propia: "Barcelona-Real Madrid en mi época, Pérez Lasa no era internacional. Delgado Ferreiro no era internacional".

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Tras este tenso momento, Manu Carreño anunció una pausa y dejó un comentario: "Siempre dices que te damos mucha caña en la SER. Tampoco es tanto", a lo que Soto respondió: "Yo creo que muchas veces inmerecida, pero bueno, cada uno está en su papel".