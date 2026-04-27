Iturralde González, exárbitro profesional, sobre la sanción de Andrada por el puñetazo a Pulido: "Hasta 12 partidos"

No hay duda. Es una de las imágenes del año. La brutal agresión por parte del guardameta del Real Zaragoza, Esteban Andrada, a Jorge Pulido, capitán del Huesca, en el tramo final del derbi aragonés, que acabó con victoria del conjunto de José Luis Oltra por 1-0, tres puntos vitales para acercarse al Cádiz, quien es el que marca el descenso con 38 puntos, aunque con un partido menos.

En cambio, el equipo de David Navarro tiene las cosas muy complicadas para conseguir la salvación. El técnico ya mostró su preocupación en rueda de prensa y admitió que han de ganar cuatro de los cinco partidos restantes para tener opciones reales.

La agresión de Andrada está en boca de todos y ya ha salido a la luz el acta recogido por el colegiado Dámaso Arcediano Monescillo.

"En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo", expuso el árbitro.

"Como consecuencia de estos hechos, se produjo una tangana entre jugadores, teniendo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios", señaló.

Andrada corre hacia Pulido en la acción que acabó en la agresión del meta. / Jaime Galindo

Tras el partido, el guardameta argentino quiso pedir perdón al capitán del Huesca: "Le quiero pedir perdón a Jorge Pulido porque somos colegas. Me desconecté en ese momento y aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré".

Iturralde González, contundente

La agresión no está pasando desapercibida y una de las personas que alzó la voz fue Iturralde González, exárbitro profesional, en 'Carrusel Deportivo'. "Es el acta esperada", empezó diciendo en el programa presentado por Dani Garrido.

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Asimismo, reconoció que el colegiado castellanomanchego "incide en la agresividad de la acción y en que el balón está parado. Espero que Competición no vaya a menos". Sobre la sanción, Iturralde fue contundente: "Hasta 12 partidos".