Iturralde González, exárbitro español: "El sueldo que cobran los árbitros ha perjudicado a la hora pitar"

Ya hay pocos árbitros como Iturralde González. El colegiado marcó un antes y un después en la Liga, ya que se convirtió en el árbitro con mayor número de amonestaciones, llegando a acumular más de 1.300 tarjetas en la máxima categoría del fútbol español. Después de retirarse, el bilbaíno se pasó al otro lado, pues es tertuliano en 'Carrusel Deportivo', programa de la Cadena SER, para dar su opinión sobre las jugadas más polémicas de los encuentros.

Hace unos días, el exárbitro español acudió al pódcast 'El After de Post United', presentado por Steve Calzada, para destapar cómo fue su trayectoria como colegiado en España, donde vivió momentos únicos, especialmente cuando Florentino Pérez lo encerró en una habitación del Santiago Bernabéu con sus dos asistentes.

En un momento dado de la entrevista, el bilbaíno desveló cuánto dinero ganan los árbitros en Primera División: "Ahora ganan unos 300.000 euros. Bueno, unos 310.000 euros con la subida de este año".

Un salario que él nunca llegó a ver, pues reconoció que "nosotros ganábamos entre unos 25.000 y 30.000 euros". Sin embargo, el colegiado quiso dejar claro que "es lo mejor que le ha pasado el arbitraje, que puedas vivir de ellos, lo mejor que le puede pasar a una persona y ojalá puedan ganar en el futuro todo lo que puedan ganar".

El exárbitro Iturralde González, sobre el CTA y los árbitros españoles. / Archivo

Aunque, se sinceró diciendo que al ganar tanto dinero "ha perjudicado al arbitraje". En ese instante, explicó el principal motivo: "Cuando tú ganas tanto dinero dices: 'Bueno, tengo 30 años, me quedan unos 15, 16 años de arbitraje, si me mantengo en Primera División y multiplico por 300.000, me salen 4 millones y medio. Puedo vivir yo y mi familia de maravilla'".

Iturralde González, en 'El After de Post United' / YOUTUBE

No obstante, Iturralde señaló que "pierdes la independencia que teníamos", algo que no pasaba en su época: "Nosotros de 'amateur' decías: 'No, no, mira, esto es así y así'. Ahora estás más condicionado a no salir en la foto, a no ser muy protagonista".

"Esa independencia y esa valentía que te da el saber que no dependes de ese salario, ostras, cuidado con esa independencia también, ¿eh?", reflexionó en 'El After de Post United'.

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Por último, quiso dejar claro que "antes teníamos otros trabajos, porque nosotros dependíamos del sueldo de otro trabajo", debido a que "el sueldo del arbitraje era circunstancial y te podían echar en cualquier momento".