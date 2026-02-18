Iturralde González estalla contra el CTA tras la polémica decisión del penalti de Lamine Yamal: "FIFA, UEFA e IFAB no dan crédito"

El derbi catalán entre Girona y Barça en el estadio de Montilivi fue favorable para los locales. Sin embargo, el encuentro estuvo lleno de polémicas arbitrales que han generado un intenso debate en La Liga, desde decisiones cuestionables en faltas hasta un penalti fallado por Lamine Yamal.

Sin embargo, el exárbitro Iturralde González se centró especialmente en la decisión sobre el penalti y la falta de coherencia en su gestión. La polémica se centra en que jugadores del Girona invadieron el área antes del lanzamiento de Yamal. Según las normas de FIFA, si esto afecta la jugada, el penalti debe repetirse. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR actuaron.

El excolegiado se mostró visiblemente molesto en 'El Larguero': "Enfado absoluto. He estado hablando con todos los organismos FIFA, UEFA e IFAB y no dan crédito a que puedan decir que no se repite el penalti. Es una aberración contra el reglamento".

Además, apuntó que la excusa usada por el CTA no tiene sentido: "Encima dicen, como le han comentado a Héctor, que toca el balón Bryan Gil, es decir, si es que toca ya el balón ya está influyendo en la jugada".

Iturralde González criticó duramente la falta de transparencia: "Este comité que se llena la boca de hablar de la transparencia, no puede ser que en todas las jugadas tan importantes, lo que hagan es filtrarlo. Tanta transparencia, tú tienes que salir y explicarlo, pero el miedo es que no pueden salir a decirlo porque entonces FIFA, UEFA e IFAB se les echan encima".

Para ilustrar la situación interna del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el exárbitro utilizó una metáfora contundente: "Esto es un barco y en el barco no hay patrón. Ahora mismo, en el barco que es el CTA, no hay un patrón. Y al no haber un patrón, el barco va donde le lleva el viento, las presiones, las campañas, la opinión pública, y está guiando el barco todas estas presiones".

Noticias relacionadas

Finalmente, González denunció que los árbitros son los más perjudicados: "Cada día están más confundidos porque cada día hay más cambio de criterio. Y le echan en cara que la Federación y el CTA, que es el único apoyo que tienen los árbitros, lo único que hacen es filtrar las sanciones".