Italia habla de un interés frustrado del Real Zaragoza en el central italiano del Cagliari Davide Veroli
El club aragonés aspiraba a hacerse con el zaguero del Cagliari, de 22 años, pero el jugador aboga por quedarse en Italia y está a punto de firmar por el Palermo
Jorge Oto
Se le siguen escapando al Real Zaragoza opciones para reforzar la defensa. A las dificultades puestas por el Alavés para dar salida a Nikola Maras, al que el club aragonés pretende cedido o en libertad pero no a través del traspaso que confía en lograr la entidad vasca, se suma ahora la negativa del central italiano Davide Veroli, que, según recoge Mondoprimavera.com, también ha desestimado el interés del Zaragoza para apostar por quedarse en Italia.
Veroli, de 22 años y 1,88 de altura, pertenece al Cagliari, pero el curso pasado estuvo cedido en la Sampdoria, que también aspiraba a seguir contando con sus servicios. Sin embargo, es el Palermo el que más opciones tiene de lograr hacerse con el futbolista, a través de un traspaso o una cesión con opción de compra.
De hecho, el club siciliano sería el único que habría hecho una oferta formal por el zaguero zurdo, cuya intención de no salir al extranjero habría apartado del camino, al parecer definitivamente, a un Zaragoza que sigue buscando centrales desesperadamente.
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça
- Así está el Spotify Camp Nou a pocos días del inicio de Liga
- LaLiga no da tregua al Athletic
- La hoja de ruta de Toni en el Barça
- Máxima precaución con Olmo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante