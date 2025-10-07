Isi Palazón se reivindica ante su calvicie: "Se puede vivir con orgullo"

El Día Mundial de los Calvos se celebra cada 7 de octubre. Aunque no es una celebración oficialmente aceptada por instituciones globales, ha ganado popularidad gracias a la cultura en línea, los medios de comunicación y las comunidades digitales que destacan la belleza de la calvicie.

Este día tiene como objetivo no solo hacer notar a los hombres, que suelen ser los más impactados por la alopecia androgénica, sino también a las mujeres que, por distintas razones como enfermedades, tratamientos médicos o elecciones personales, tienen la cabeza rapada o sin pelo.

La reivindicación de Isi Palazón

Isi Palazón ha aprovechado el Día Mundial de los Calvos para reivindicar y reconocer a todas aquellas personas que muestran su cabeza sin cabello, ya sea por elección propia o por cuestiones genéticas.

El cabello ha sido históricamente relacionado con la juventud, belleza y poder. Sin embargo, cada vez más personas entienden que la calvicie no es un defecto, sino una característica más que forma parte de la identidad personal. Con esa idea en mente nació el Día Mundial de los Calvos, que se celebra el 7 de octubre, y busca rendir homenaje a quienes lucen su cabeza rapada o calva con orgullo y naturalidad.

"Reivindicación de la autoestima: Muchas personas atraviesan un proceso difícil cuando empiezan a perder cabello. El Día Mundial de los Calvos pretende recordar que no hay nada que esconder ni avergonzarse, y se que se puede vivir con orgullo y estilo sin pelo", ha subido Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano, en sus redes sociales.

A través de una fotografía en blanco y negro, el primer texto sobre la autoestima iba acompañado también de la diversidad: "Aceptación de la diversidad: La fecha también abre un espacio para reflexionar sobre los estándares de belleza y cómo estos afectan a la vida de millones de personas. Reconocer la calvície como una característica más ayuda a crear una sociedad más inclusiva", dice.