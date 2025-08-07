Isco y Pellegrini, el regreso de dos históricos del Málaga de Champions

El Málaga CF recibe este sábado al Real Betis Balompié en el estadio de La Rosaleda para disputar la XXXV edición del Trofeo Costa del Sol. Un encuentro muy especial, más en las gradas que sobre el césped por tratarse de un amistoso y no sólo por recibir a un equipo de Primera División y vigente subcampeón de la Conference League, sino que además significará el regreso de algunas de las leyendas de aquel inolvidable Málaga de Champions.

Isco y Pellegrini, de vuelta en Martiricos

Por un lado, el cerebro detrás de aquel equipo, el técnico chileno Manuel Pellegrini comienza su sexta temporada en Heliópolis y regresará el sábado al que un día fue su estadio. Por su parte, Isco Alarcón capitaneará al conjunto verdiblanco y se encontrará de nuevo con la afición malaguista.

Tanto técnico cómo jugador fueron piezas clave del Málaga CF en las temporadas 11/12 y 12/13, primero logrando una histórica clasificación a la ronda previa de la UEFA Champions League y al año siguiente llegando hasta los cuartos de final de la máxima competición de clubes europeos. Un sueño que acabó una noche aciaga de abril en el Signal Iduna Park de Dortmund, con una injusta eliminación que perdurará durante décadas en la mente de cualquier malaguista.

Su carrera después del 'EuroMálaga'

Tras esa eliminación, ambos protagonistas abandonaron meses después la entidad blanquiazul. El "Ingeniero" recaló en el banquillo del Manchester City, reclutado por Txiki Beguiristain para comandar el proyecto del conjunto inglés. Allí se coronó campeón de la Premier League en su primer año. Tiempo después, y con previo paso por la Superliga China, el técnico llegó al Real Betis, con el que consiguió ser campeón de la Copa del Rey en 2022.

Isco acabó firmando por el Real Madrid, en el que acabó siendo pieza importante en las tres Copas de Europa que el club blanco conquistó entre 2016 y 2018. En 2022, y tras varios años alejado del once titular, acabó saliendo de la entidad de Chamartín para llegar al Sevilla FC.

En Nervión, problemas extradeportivos, en especial con la dirección deportiva encabezada por Monchi, precipitaron su salida al otro equipo de la ciudad, el Real Betis, donde ha vuelto a encontrarse con su fútbol. El de Arroyo de la Miel ha vuelto a ser uno de los mejores centrocampistas de la Primera División desde su llegada al Benito Villamarín, llegando a ganarse un puesto en la selección absoluta 7 años después.

Ambos estuvieron el pasado mes de mayo a punto de conseguir el primer título europeo del club sevillano, pero cayeron en la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea de otro exmalaguista, Enzo Maresca.

La vuelta de otros exmalaguistas

No serán los únicos con pasado malaguista que pase de nuevo por La Rosaleda este fin de semana. Pablo Fornals también forma parte de este Real Betis. El centrocampista se formó en cantera del Málaga CF e irrumpió en el primer equipo durante la temporada 2015/16. Su salida de la entidad, bastante tormentosa, hará que su recibimiento no sea tan caluroso como el de su compañero del Arroyo de la Miel. Diego Llorente, también con pasado blanquiazul, no estará por lesión.

El pasado verano, otros protagonistas del Málaga de Champions volvieron años después al feudo blanquiazul. Fue el caso de nombres como el de Ruud Van Nistelrooy, Willy Caballero o Julio Baptista. La vuelta de Isco y Pellegrini agranda la lista de miembros de aquel histórico equipo que han regresado años después a la capital de la Costa del Sol.