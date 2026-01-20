Isaac Fouto estalla contra jugadores del Barça y del Madrid: "Piensan que viven por encima del bien y del mal"

La actitud de los futbolistas sobre el terreno de juego y su relación con los árbitros volvió a generar debate en 'El Partidazo de COPE'. Durante el programa, Isaac Fouto intervino para analizar algo que se repite jornada tras jornada en el fútbol español: las protestas constantes y el cuestionamiento permanente de la figura arbitral.

Con los árbitros bajo sospecha partido tras partido, el periodista decidió ir más allá del debate habitual y centrar el foco en el comportamiento de los jugadores.

"No puedes ver tampoco que la actitud del jugador con el árbitro, que está hasta las narices de que 22 tíos le engañen permanentemente (...) Ya está bien de decir siempre que el árbitro es un chuleta. Y el jugador, ¿qué comportamiento tiene el jugador en el campo? ¿Intentando engañar? ¿Protestando permanentemente? ¿De eso no decimos nada?", declaró, defendiendo al colectivo arbitral.

Isaac Fouto criticó la sensación de superioridad que, según él, muestran algunos futbolistas en función del club al que pertenecen: "Con el escudito de depende de qué club, algunos jugadores se sienten muy superiores al resto".

El periodista apuntó que el relato suele favorecer al futbolista frente al colegiado: "Como el árbitro no habla y el jugador sí, le damos el beneficio de la duda al jugador y no al árbitro".

Fouto señaló que este problema no solamente afecta a equipos menores, sino, también a los grandes clubes. “Hay jugadores del Barça, y también te digo jugadores del Real Madrid, que piensan que viven por encima del bien y del mal. Y no puede ser".