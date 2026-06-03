Investigan a un club por llevar strippers a menores durante una celebración

Un club de fútbol base de Valencia ha abierto una investigación interna para esclarecer si en la celebración de uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal se llevó a cabo un espectáculo erótico, y ha adoptado ya medidas cautelares ante la persona que habría organizado o permitido esa actuación.

En un comunicado publicado en su perfil de Instagram, el FB Bonrepòs i Mirambell -una localidad del área metropolitana de València- alude así a la noticia difundida por varios medios locales según la cual en la fiesta del pasado 22 de mayo por los logros deportivos del equipo juvenil se contrató a una estríper y hubo alcohol, pese a encontrarse menores de edad entre los participantes.

"La entidad quiere manifestar que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores", añade la dirección del club, que tras conocer los hechos ha solicitado, también, información a las personas responsables de la actividad.

El club se ha puesto "a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan".

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En su comunicado, la entidad deportiva remarca que, por respeto a los menores y a sus familias, no facilitará "detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados", al tiempo que anuncia que se reforzarán sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones "para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".