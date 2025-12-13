La investigación a la AFA amenaza la Finalíssima entre Argentina y España

La AFA se encuentra bajo investigación tras una serie de irregularidades protagonizadas por el 'Chiqui Tapia'. La Justicia argentina avanzó esta semana en una investigación de alto impacto al ordenar allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en 17 clubes del país, siete de ellos de Primera División. La medida se enmarca en una causa que analiza un presunto esquema de lavado de dinero a través de una entidad financiera vinculada al fútbol profesional.

La orden fue firmada por el juez federal Luis Armella, quien solicitó el registro y requerimiento de documentación en las oficinas centrales de la AFA, la Superliga y en clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central. El operativo se extendió incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza, conocido como Lionel Messi, donde trabajan los distintos combinados nacionales.

Irregularidades en la presidencia

El origen del caso está en una denuncia que apunta a posibles maniobras irregulares dentro de la empresa Sur Finanzas, una firma que fue patrocinadora de varios clubes y competiciones del fútbol argentino. Esta compañía, propiedad del empresario Ariel Vallejos, mantuvo vínculos comerciales con todas las instituciones investigadas y tuvo presencia destacada como auspiciante en torneos oficiales.

En los últimos días, distintos medios locales señalaron una supuesta cercanía personal entre Vallejos y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. A partir de estas versiones, surgieron sospechas sobre el rol que podrían haber tenido dirigentes del fútbol en el entramado financiero bajo investigación, aunque por el momento no hay imputaciones formales contra Tapia.

De forma paralela, otra causa judicial impulsada por una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió derivó en nuevas actuaciones. En este expediente, el juez federal Daniel Rafecas solicitó información sobre los movimientos financieros de los responsables de la empresa Real Central, una sociedad que también estaría vinculada a dirigentes de la AFA y que aparece relacionada con operaciones económicas bajo análisis.

Ambas investigaciones se desarrollan en un contexto de fuerte tensión política. El Gobierno de Javier Milei ha sido muy crítico con la conducción de la AFA, especialmente por el nivel de los arbitrajes en distintas categorías, y mantiene un enfrentamiento ideológico con Tapia, cercano a sectores del peronismo. Este clima ha añadido un componente político a un caso ya de por sí sensible.

La Finalíssima, amenazada

El escándalo también genera incertidumbre en el plano deportivo. La organización de La Finalissima, el partido que debería enfrentar a Argentina y España como campeones continentales, se encuentra avanzada pero aún sin cierre definitivo. Las complicaciones judiciales que atraviesa la AFA podrían convertirse en un obstáculo si la causa avanza y afecta a su cúpula directiva.

A esta situación se sumó en las últimas horas la incautación de una importante colección de vehículos de lujo y una propiedad que estarían vinculados a una empresa investigada. Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una denuncia contra la AFA y su presidente por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social por una suma millonaria. El desarrollo de la causa será clave para determinar el alcance real de uno de los mayores escándalos judiciales que ha sacudido al fútbol argentino en los últimos años.