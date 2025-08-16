La intrahistoria del Racing-Castellón
La afición albinegra empezó la temporada arropando a domicilio al equipo de Johan PlatAlrededor de 500 ‘orelluts’ se desplazaron hasta Santander y se hicieron notar en la grada visitanteVoulgaris y Marcos Estruch, protagonistas en la previa
David Oliver
Primer partido de la temporada y primer desplazamiento masivo de la afición albinegra. El equipo no estuvo solo en los Campos de Sport de El Sardinero, donde alrededor de 500 orelluts apoyaron al Castellón en todo momento. Por desgracia, no hubo botín que celebrar.
Voulgaris, presente
Uno de los protagonistas de la previa fue el presidente Haralabos Voulgaris. Varios aficionados lo vieron en los aledaños del estadio y Bob atendió a los seguidores e incluso se hizo fotos con algunos de ellos. Es un ídolo: en Santander se vieron hasta camisetas con el nombre de Voulgaris en la espalda.
Largo viaje de ida y vuelta
La magnitud del desplazamiento crece en mérito teniendo en cuenta la distancia entre Santander y Castelló. Algunos aprovecharon las vacaciones para unir el fútbol con el turismo, y el partido fue la guinda del viaje. Otros fueron y volvieron solo para el partido, como los ocupantes del autobús que fletó la Fedpecas.
Por otra parte, un grupo de orelluts que realizó una parada estratégica en Logroño, el día anterior del encuentro, coincidió con Marcos Estruch en un restaurante. El exdelantero del Castellón departió amistosamente con los hinchas más veteranos.
Plaza complicada
Santander no ha sido una plaza históricamente propicia para las victorias del Castellón. De hecho, los albinegros solo han ganado una vez en Liga, a domicilio, al Racing de Santander. Ocurrió en la ya lejana temporada 1971/72, cuando los orelluts vencieron gracias a un gol de Juan Bautista Planelles.
Los no convocados
El entrenador Johan Plat citó a 23 jugadores. En Castellón se quedaron los lesionados (Douglas, Pablo Santiago y Ronaldo Pompeu) y otros tres por decisión técnica (Lottin, Traoré y Gonzalo Pastor). En el listado destacó el dorsal de Willmann. El lateral polaco, con ficha del filial, portará el 55.
Próximo partido
El Castellón ya tiene la mente puesta en el próximo encuentro. El segundo de Liga será el primero en el SkyFi Castalia. Recibirá al Real Valladolid el viernes a las 21.30 horas, con el añadido de la baja de Alberto, tras la roja del partido contra el Racing.
