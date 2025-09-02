La intrahistoria del frustrado fichaje de Cárdenas por el Real Zaragoza: Presos de Presa

El Real Zaragoza quería a Dani Cárdenas y Dani Cárdenas quería jugar en el Real Zaragoza. Tras la espantada de Andrés Fernández al Almería. el portero del Rayo Vallecano era el elegido para ser el meta titular del conjunto aragonés y completar el marco con Adrián Rodríguez, pero había un escollo por salvar: Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, con el que el club aragonés ya había negociado en anteriores ocasiones, aunque diferentes personas, por ejemplo cuando Bebé acabó cedido en el Zaragoza en el mercado invernal y también cuando el club intentó volver a hacerse con el jugador al verano siguiente.

No lo puso fácil el dirigente, que fue dando largas al Zaragoza, al que emplazó a esperar hasta firmar un sustituto para Cárdenas, que puso todo de su parte, incluso haciendo un esfuerzo económico, por jugar en el conjunto aragonés. Sin embargo, Martín Presa no tenía prisa hasta el punto de aplazarlo todo hasta el final. La clasificación del Rayo para la Conference League tras superar la ronda previa parecía despejar de una vez el panorama. Todo estaba acordado. El Zaragoza propuso al Rayo una opción de compra de un millón de euros. Indias daba por hecho que el potero catalán llegaría cedido con esa opción de compra en caso de ascenso del Zaragoza. Según fuentes del club madrileño, el Rayo lo niega y asegura que exigió dos y que Zaragoza lo rechazó.

Todo voló por los aires apenas unas horas antes del cierre del mercado. A primera hora de la tarde del pasado domingo, Martín Presa impuso que la cesión de Cárdenas al Zaragoza fuera sin opción de compra y, además, con un pago obligatorio que el club aragonés debía asumir en caso de que el equipo acabara entre los primeros. 100.000 euros percibiría el Rayo si el Zaragoza se clasificaba para el playoff y 300.000 si lograba el ansiado ascenso a Primera. En todo caso, Cárdenas, con contrato con el Rayo hasta 20027, debía volver en junio a Vallecas. No había opción alguna de que el Zaragoza se hiciera con él en propiedad, algo que nunca se planteó la SAD aragonesa. En la negociación había sido clave la figura del consejero Emilio Cruz.

Según fuentes del Rayo, el episodio tuvo un capítulo clave en una llamada de Txema Indias a David Cobeño, director deportivo del Rayo, antes de la hora de la comida exigiendo una respuesta definitiva ante la cercanía del cierre del mercado. El Real Zaragoza asegura que la negociación se rompió simplemente porque no se llegó a un acuerdo. Fue entonces cuando Txema Indias, director deportivo blanquillo, activó la opción de Esteban Andrada, que, pese a tener pie y medio en Arabia, no se lo pensó. El meta argentino desechó su marcha a Asia y dio el sí al Zaragoza, que no estaba dispuesto a plegarse ante las exigencias del Rayo después de haberse visto obligado a asumir una larga espera.

El acuerdo con Andrada, con el que el club había contactado a finales de julio pero al que no había vuelto a llamar, fue sencillo, todo lo contrario al proceso sufrido para intentar el fichaje del meta catalán, que, finalmente, no salió del Rayo, que tampoco firmó al que iba a ser su sustituto (Maximiano) a pesar de, interés de última hora del Girona.