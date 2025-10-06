Intrahistoria de la destitución de Garitano en el Sporting: un domingo de llamadas y una cumbre en el Hotel Insside de Barcelona

El Sporting prescinde de Asier Garitano tras cinco derrotas consecutivas, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA ayer en su edición digital.El club confirmó a última hora el cese del técnico vasco. Las cinco derrotas consecutivas que encadenaba el proyecto deportivo del club rojiblanco han sido decisivas para el cambio en el banquillo de El Molinón, que llega muy pronto: Garitano ha durado nada en su primer proyecto desde cero en Gijón, apenas ocho jornadas de competición. Pero los cinco tropiezos seguidos, y, sobre todo, la imagen que ha mostrado el equipo en estos dos últimos partidos – la segunda parte del encuentro contra el Albacete en El Molinón, y el encuentro de ayer en el Skyfi de Castalia– han condicionado una decisión que se acordó a última hora de la tarde de ayer, después de unas tres horas de reflexión con constantes comunicaciones entre Estados Unidos, México y España. Tras la llegada al hotel Insside, de Barcelona, donde la expedición hizo noche, David Guerra e Israel Villasañor trasladaron a Garitano su cese.

El club, además, citó a la plantilla en las entrañas del hotel Insside. A todos se le trasladó el cambio y un mensaje exigente: toca revertir la dinámica. Garitano tuvo entonces la oportunidad de despedirse de una plantilla con la que esta mañana regresa a Asturias. La expedición tomará un vuelo desde Barcelona a las 9: 30 de la mañana. A eso de las 10: 45 está previsto que el Sporting aterrice en suelo asturiano. A eso de las 12 horas está previsto que el equipo se ejercite en Mareo. La sesión será dirigida por un técnico de la casa.

Garitano sabía que su posición era muy vulnerable desde la historia derrota en El Molinón contra el Albacete. Tras ese encuentro, su crédito estaba bajo mínimos para los mandamases de la organización. Los ejecutivos han planteado este asunto desde la experiencia: en el seno de Orlegi nadie quiere repetir los mismos errores que entienden que cometieron cuando aguantaron contra viento y marea a Rubén Albés. Después de percibir un bajón en la autoestima de la plantilla, han decidido no esperar más y cesar a Garitano incluso antes de que dicte sentencia El Molinón. Garitano, además, nunca ha sido una apuesta de Orlegi Sports para largo plazo. Llegó a socorrer al Sporting de una situación alarmante. Y se ganó por contrato seguir, tras unos números sobresalientes en el cierre del curso 2025-2026. El Grupo vio en él a un técnico con experiencia, muy válido. Pero no era una apuesta de la casa como Albés.

La dirección deportiva examina ahora las distintas opciones que ofrece el mercado de entrenadores. El elenco es más amplio que hace unos meses, cuando la organización apostó por Garitano para salvar al club rojiblanco del descenso a Primera RFEF tras un casting telemático de urgencia. Uno de los que gusta es Sergio González, entrenador de mucha experiencia y que conoce la categoría a la perfección. Pero esta decisión –la del nuevo entrenador– todavía no está decidida. Hay varios perfiles en la mesa, y un par de días para decidir.

Vía: La Nueva España