La intrahistoria de la continuidad de Marcos Cuenca. Un héroe por accidente
El delantero llegó al última día de mercado sin ser inscrito, con muchas opciones de salir y con Eldense y Mérida, este con un intento sobre la bocina del cierre, insistiendo en su cesión. Los cambios de estrategia del club en esa recta final, la salida de Aketxe y la baja forma de Valery y la perseverancia del zaragozano le dieron la oportunidad de quedarse, firmando un partido enorme ante el Mirandés
Santiago Valero
Lo más normal dado el verano que vivió es que Marcos Cuenca no hubiera estado en el once de inicio en Vitoria ante el Mirandés el viernes. Tuvo pie y medio fuera, como así admitió el propio Gabi, asegurando que había hablado con el jugador, no fue inscrito en las tres primeras jornadas, hasta seis equipos de Primera RFEF lo quisieron, en particular el Eldense y el Mérida, que insistió hasta en las últimas horas de mercado, y el futbolista, por los vaivenes en la planificación de la plantilla, por la salida de Aketxe y la baja forma de Valery y por su propia testarudez y convicción, apostó por aguantar hasta el final. Se quedó y el premio le llegó ante el Mirandés, con una titularidad y una notable actuación en el perfil derecho del ataque.
Tras renovar en el verano pasado hasta 2028, Marcos Cuenca tenía un curso, en la 24-25, como futbolista del Aragón, aunque la idea es que participara más en el primer equipo de lo que lo hizo, solo un encuentro y con Ramírez (Granada), después de debutar en la 23-24 de la mano de Escribá (Elche) y salir en otros tres partidos desde el banquillo con Víctor (Burgos, Oviedo y Racing). Tras esa primera temporada, el atacante del barrio de Las Fuentes pasó en junio a ser futbolista del primer equipo a todos los efectos y ya no iba a bajar al filial, con dos años de contrato más, hasta 2027, y un tercero opcional unilateral a favor del club.
Antequera, Sanluqueño y Teruel se cayeron entre las opciones, pero el 1 de septiembre, el Eldense, el que más le gustaba al jugador, el Mérida, el que más insistió hasta última hora, y el Tarazona estaban a la espera. A media tarde de ese día de final de mercado ya se decidió su continuidad
Sin ser inscrito
Cuenca empezó la pretemporada con la idea de hacerse un hueco, con la firme determinación de convencer a Gabi, pero su no inscripción antes del comienzo de Liga ante el Sanse ya dejó las cosas claras y el entrenador no las ocultó cuando se le preguntó por la situación del canterano y de Bakis antes de la segunda jornada. "Hablé con ellos y les expliqué la situación, siendo sincero y diciendo las cosas a la cara, que es lo mejor. Mientras sean jugadores del club se les ayudará en lo que pueda”. De hecho, antes fue inscrito el turco, en este caso como paso previo a su salida definitiva, con el Vanspor como opción caída en las últimas horas del mercado, que Cuenca.
Dos días antes del cierre del mercado, Gabi habló con el jugador y ya le transmitió que si al final se quedaba no iba a ser para rellenar entrenamientos y que sería uno más, que el trabajo, si era bueno, le daría oportunidades, pero a las últimas horas de la ventana estival el futbolista llegó con la sensación de que era más probable su salida en forma de cesión que otras cosas y, de hecho, si Cuenca en esos frenéticos días visto clara esa marcha la habría hecho con total seguridad.
Antequera, Sanluqueño y Teruel se cayeron entre las opciones, pero el 1 de septiembre, el Eldense, el que más le gustaba al jugador, el Mérida, el que más insistió hasta última hora, y el Tarazona estaban a la espera. Aketxe se había io un día antes, Valery había dejado claro que no estaba fino en lo físico y el club, en esa recta final, iba a priorizar portero (Andrada), pivote (Paul) y un nueve (Kodro), además de variar la estrategia y no acudir a por un central y sí un lateral derecho (Aguirregabiria).
Gabi: "Marcos se lo viene currando mucho tiempo, si lo ves entrenar se te pone la piel de gallina. Sabía que estaba preparado, cuando ves que un jugador intenta aprender, que es de los que levanta las orejas cuando habla el entrenador, es que lo está y hay que darle oportunidades"
En todo ese movimiento, con Cuenca sin ser inscrito porque el club no quería abonar los 25.000 euros de esa inscripción sabiendo que su salida era lo más factible, giró su idea. A media tarde de ese 1 de septiembre, el jugador y su entorno ya sabían que salvo giro brusco que se quedaba pese a que el Mérida insistía aún en su cesión, que no llegó y sí el anuncio de su inscripción y su dorsal, el 23. La perseverancia había tenido premio.
Gabi ya le dio minutos, hasta 22, ante el Valladolid, cuando ya había acabado el mercado, lo citó ante el Albacete y el Ceuta y le dio la camiseta de titular frente al Mirandés después de que ni Paulino, ni Valery ni Pau Sans terminaran de romper en ese costado derecho del ataque. "Se lo viene currando mucho tiempo, si lo ves entrenar se te pone la piel de gallina. Sabía que estaba preparado, cuando ves que un jugador intenta aprender, que es de los que levanta las orejas cuando habla el entrenador, es que lo está y hay que darle oportunidades", reflejó Gabi sobre Cuenca, de estupenda irrupción en Vitoria, un héroe por accidente.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Raphinha