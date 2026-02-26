El Intercity sube el valor de sus acciones tras adquirir más oro físico

El Intercity, primer club de fútbol español que cotiza en Bolsa, continúa acumulando oro físico tras la adquisición de una barra de un kilogramo dentro de su nueva estrategia financiera, lo que ha elevado el valor del precio de las acciones de la sociedad.

Con la segunda adquisición, por un precio de compra de 145.780 euros y 1.698 euros más caro que la primera barra, la entidad alicantina tiene un saldo acumulado de dos kilogramos de oro físico.

Tras sumar dos barras de oro, el precio de las acciones del Intercity en el Mercado Bursátil Alternativo (BME Growth) han experimentado un leve ascenso después de marcar su valor más bajo del año el 18 de febrero con 0,02888 euros.

En una semana, el valor de las acciones del Intercity se ha situado en 0,06554 €, lejos todavía del precio marcado el 28 de marzo de 2025 cuando se situó en 0,5640 euros.

El club que preside Salvador Martí anunció esta misma semana la creación de una división de tesorería en oro, una iniciativa estratégica que le permitirá incorporar este activo como reserva de valor dentro de su balance.

Con este movimiento, desde el Intercity se apunta que es la primera entidad deportiva española en desarrollar una estrategia de tesorería basada en oro, situándose a la vanguardia en la adopción de modelos innovadores de gestión financiera en el ámbito del deporte profesional.