Inter Miami CF se asocia con Más+ by Messi, hidratación innovadora para jugadores y aficionados

Hace décadas que un equipo profesional de fútbol había causado tanto revuelo como Inter Miami CF, con sus camisetas icónicas rosas, los mejores jugadores del mundo y el jugador más condecorado en la historia, Leo Messi, como capitán. Ahora, los aficionados pueden sacarle aún más provecho a los partidos. Hoy, Inter Miami CF anuncia a su nuevo Socio Oficial de Hidratación del Club, Más+ by Messi, la innovadora bebida inspirada por Leo Messi para apoyar a su familia, amigos y compañeros, porque, como él dice, todos merecen sentirse como campeones en todos los aspectos de su vida.

“Es un orgullo y una alegría enorme que Más+ by Messi se convierta en sponsor de Inter Miami”, dijo Messi. “Cuando creamos la bebida, pensamos en lograr una hidratación ideal tanto para deportistas de élite como para amateurs, y también para el día a día de cualquiera que quiera mantenerse bien hidratado, sumando además los beneficios de los electrolitos y las vitaminas.” Leo Messi es el fundador de Más+ by Messi.

La decisión de Inter Miami de aliarse con Más+ by Messi es una victoria para el Club y sus apasionados aficionados. Más+ by Messi tiene un complejo equilibrado de electrolitos, un plus de vitaminas, minerales, antioxidantes y un sabor increíble que va más allá de un agua saborizada. Con tan solo 1 gramo de azúcar y 10 calorías en cada envase de 16.9 oz, es una excelente bebida diaria para mantenerse hidratado, no solo en los momentos de transpiración. Con sabores naturales, sin edulcorantes ni colorantes artificiales, Más+ by Messi está hecho para más celebraciones, más alegría, más sensación refrescante que les brinda a los aficionados más razones para alentar a su amado equipo.

“Aliarse con Más+ by Messi es una colaboración natural para nuestro Club. Nuestros jugadores de élite necesitan hidratación, y esta alianza les brindará exactamente eso”, dijo el presidente de operaciones de negocio de Inter Miami CF, Xavier Asensi. “Sumar a Más+ by Messi en nuestro catálogo de ofertas elevará la experiencia no solo para nuestros jugadores, sino para todos en el ecosistema de Inter Miami”.

El Inter de Messi vence al América de México en penaltis / EFE

“Los jugadores de Inter Miami comprenden lo importante que es la hidratación para lograr sus objetivos. Ahora todos pueden beneficiarse de la misma hidratación, ya sea que estén en el campo, en las tribunas o en la vida cotidiana. Estamos orgullosos de aliarnos con Inter Miami para compartir la importancia de la hidratación diaria”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Más+ by Messi, Rishi Daing. “Más+ by Messi establece un nuevo estándar para que todos podamos aportar más a nuestro juego”.

La alianza de Inter Miami con Más+ by Messi incluirá neveras y toallas con la marca Más+ en todos las sesiones de entrenamiento de Inter Miami CF, que abarcan desde el nivel de la Academia hasta el Primer Equipo. Además, Más+ by Messi brindará apoyo a la Academia de Inter Miami, lo que se debe a la pasión de Messi por promover a los atletas jóvenes que comienzan su carrera futbolística.

Los fans ahora podrán disfrutar de todos los sabores de Más+ by Messi en el Chase Stadium los días de partido, incluyendo Miami Punch, que está inspirado en la ciudad que todos conocemos y amamos. Como siempre, los aficionados también pueden encontrarlo en las tiendas donde se vende Más+ by Messi, incluyendo el socio oficial de Inter Miami, Publix. Se desplegarán carteles de Más+ by Messi en todo el Chase Stadium, y la marca figurará durante las conferencias de prensa en casa de Inter Miami. Los aficionados también podrán participar en las activaciones de Más+ by Messi en el Chase Stadium en la Fan Zone de Inter Miami y en el Northwest Club.

Se alienta a los aficionados tanto de Inter Miami CF como de Más+ by Messi a estar atentos para obtener más información sobre iniciativas y activaciones emocionantes.