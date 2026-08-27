El Inter Escaldes, a un paso de hacer historia y ser el primer representante de Andorra en Conference: "Nos vamos a dejar todo para conseguirlo"

Para la mayoría de conjuntos humildes que juegan en la primera categoría de su país, la gran ilusión de una temporada es lograr la clasificación para competiciones europeas, pues así se vive la experiencia de enfrentarse a rivales muy distintos mientras se recorre el viejo continente. Sin embargo, por el sistema de clasificación de UEFA, en algunas ligas nacionales acceder a torneos internacionales se convierte en una auténtica odisea.

Es el caso de Andorra, donde el campeón de la liga accede a las rondas previas de la Champions League, mientras que el subcampeón y el campeón de Copa disputan las eliminatorias de acceso a la Conference League. En todos los casos, los equipos deben superar varias rondas previas para alcanzar la fase de liga, reto que ningún club andorrano ha conseguido. No obstante, pronto el Inter Club d'Escaldes podría romper esta 'maldición' y lograr la clasificación para la UEFA Conference League.

A un partido de la gloria

Hasta la fecha, ni un solo equipo andorrano ha logrado clasificarse para una fase de liga europea, aunque algunos quedaron cerca. El UE Santa Coloma alcanzó el playoff de la Europa League en la temporada 2024/25, mientras que el FC Santa Coloma llegó a la tercera ronda previa de la Conference League en la 2023/24. Por su parte, el Inter Escaldes alcanzó la segunda ronda de la Europa League en la 2020/21. Ahora, el propio Inter Escaldes está a 90 minutos (quizás algo más si hay tiempo extra o penaltis) de lograr lo que parecía una misión imposible: clasificarse para la fase de liga de la tercera competición europea, la Conference League.

El club andorrano se proclamó campeón de liga el curso pasado, por lo que se ganó la posibilidad de jugar las rondas previas de clasificación para la UEFA Champions League. No obstante, ante el Lincoln gibraltareño cayó en la primera ronda por un global de 4-2, tras perder en Gibraltar por 3-1 y empatar a uno como local. Así, el camino hacia la máxima competición europea desapareció, pero surgió la posibilidad de ir a la Conference League, en caso de superar dos rondas de playoff.

El Inter Escaldes, a un paso de hacer historia / Redes Inter Escaldes

En el primer cruce, el Inter Escaldes pasó por encima del equipo estonio Flora, superando la ronda por un total de 6-0 tras ganar 2-0 la ida y 4-0 la vuelta. Así, el destino puso al Drita como último escollo de los andorranos antes de lograr el sueño. En el primer duelo, celebrado en Kosovo, los locales se adelantaron con un gol de Salihu en el minuto cuatro, aunque Berlanga empató el encuentro en el minuto 13. Antes del descanso, el Drita volvió a adelantarse con un tanto de Krasniqi, mientras que David López puso el definitivo 2-2 en el marcador en el minuto 56.

De esta manera, pese al gran resultado de la ida, desde el club andorrano no se muestran confiados antes del decisivo enfrentamiento de este jueves a las 19:00 horas. "Para nosotros está como empezó, con empate para los dos y nos queda un partido. Nos vamos a dejar todo para conseguirlo", declara el guardameta titular Javier Díaz en una entrevista realizada para SPORT.

"Somos conscientes, al fin y al cabo estamos haciendo historia. Aquí, en un país como Andorra, no se ha clasificado nadie y podemos ser los primeros en hacerlo. Sería histórico", añade.

Aun así, lo cierto es que el Inter Escaldes se encuentra a un solo partido de hacer historia y convertirse en el primer club andorrano en clasificarse para la fase de liga de una competición europea, aunque será el choque en el Nou Estadi de la FAF el que dicte sentencia.