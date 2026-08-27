El Inter Escaldes hace historia: Andorra ya tiene un equipo en Europa

El Inter Club Escaldes ha hecho historia al convertirse en el primer club de Andorra en alcanzar la fase de grupos de la Liga Conferencia, después de superar al Drita de Kosovo en una agónica tanda de penaltis.

El conjunto andorrano, dirigido por el catalán Felip Ortiz, empató 0-0 en el partido de vuelta de la última ronda previa y se impuso desde los once metros por 4-2, después del 2-2 registrado en la ida. El marroquí Faysal Chouaib marcó el lanzamiento definitivo, mientras que el guardameta Javi Díaz detuvo el tercer penalti del Drita, ejecutado por Abazaj.

El Inter Escaldes ya había quedado eliminado de la fase de clasificación de la Champions League ante el Lincoln Red Imps de Gibraltar, pero continuó su camino europeo en la Liga Conferencia. Tras superar con solvencia al Flora Tallinn de Estonia, el campeón andorrano logró ahora el mayor éxito de su historia.

Un equipo con apellidos conocidos

En la plantilla del Inter Escaldes destaca Maurizio Pochettino, hijo de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos y exjugador y entrenador del Espanyol. El joven futbolista ocupa la posición de lateral derecho.

También forman parte del equipo otros nombres con pasado en el fútbol español, como Juan Cámara, exjugador del Barcelona que llegó a debutar con el primer equipo azulgrana bajo las órdenes de Luis Enrique, y Javi Díaz, guardameta con pasado en el Sevilla.

En el banquillo se encuentra Felip Ortiz, que fue ayudante de Sergi Barjuan en el primer equipo del Barcelona.

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Con esta clasificación, el Inter Escaldes se convierte en el primer representante andorrano en alcanzar una fase de grupos de una competición europea. Solo Montenegro y San Marino quedan ahora por conseguir este hito.