La Inteligencia Artificial amenaza el millonario negocio de los agentes

Los agentes de futbolistas en Inglaterra se embolsaron 409 millones de libras (477 millones de euros) en comisiones entre febrero de 2024 y 2025. Ahora, un futbolista amenaza con acabar con este suculento negocio. "Un agente me cobra el 5 % de comisión, ¿ChatGPT? Solo 15 libras". Esta es la historia de Demetri Mitchell, el futbolista que negoció su contrato con el Leyton Orient sin agente, solo con Inteligencia Artificial.

Mitchell, de 28 años, tiene pasado en la cantera del Manchester United, ganó una Eurocopa sub17 y llegó a debutar con los 'Red Devils' en mayo de 2017, con José Mourinho en el banquillo. Tras una cesión al Hibernian escocés, y los fichajes por el Blackpool, Hibernian de nuevo y Exeter City, este centrocampista estaba libre este verano.

El Leyton Orient, club londinense de League One (Tercera división inglesa), le ofreció un contrato y Mitchell, en lugar de recurrir a un agente para negociar una mejor cantidad, optó por la Inteligencia Artificial.

"Empecé a utilizar ChatGPT y le pregunté cómo negociar el contrato y qué responder. Le dije cosas como "Esto es lo que ganaba la última temporada, me tendría que mudar a Londres, así que, ¿cuál es el coste de la vida allí? Mi mujer se va a mudar conmigo y tenemos un hijo pequeño. Sabía que podía negociar por encima de lo que me había ofrecido, pero no quería decir directamente: "Merezco tanto", comentó el futbolista en el podcast "From My Left".

Mitchell, además, se benefició de que al no utilizar a un agente, recibió un bonus por fichar.

"ChatGPT ha sido mi mejor agente hasta la fecha. Normalmente a un agente tienes que pagarle el 5 %, mientras que la suscripción premium de ChatGPT son 15 libras", añadió Mitchell.

El caso de Mitchell recuerda al de Kevin de Bruyne, que negoció su nuevo contrato con el Manchester City en 2021 sin un intermediario. En aquella ocasión, el jugador belga se valió de sus estadísticas y de su rendimiento para presentar a los directivos del City una serie de argumentos que validaban su petición de aumento de sueldo. En lugar de recurrir a un agente, De Bruyne contrató a la empresa Analytics FC, que condensó sus datos para destacar su valor en el club.

Más de 500 millones gastados en agentes

En Inglaterra, el pago a agentes e intermediarios crece año tras año. En el periodo entre febrero de 2024 y febrero de 2025, los clubes de la Premier League se gastaron 409 millones de libras en estas comisiones. Los que más desembolsaron fueron el Chelsea, con 60 millones de libras, el Manchester City, con 52 millones, y el Manchester United, con 33 millones.

Si se baja en la pirámide del fútbol inglés, el gasto no para. Los equipos del Championship gastaron 63 millones en total, los de League One 7 millones y los de League Two (Cuarta división) 2,7 millones. De Quinta división para abajo, se rozó el millón de libras.

Mitchell justifica su decisión de utilizar ChatGPT para su nuevo fichaje por la corta carrera de los futbolistas y la necesidad de exprimir los contratos importantes, sobre todo en los jugadores de ligas inferiores.

"La gente dice que cobramos muy bien y es verdad que tenemos mucha suerte, pero existe una gran diferencia entre alguien que es futbolista profesional y cobra 2.000 o 3.000 libras a la semana y un doctor que cobra lo mismo. La diferencia es que el doctor lo tiene garantizado hasta que tenga 65 años, mientras que los jugadores del Championship hacia abajo suelen tener uno o dos años de contrato".

Mitchell también esgrime que a esos miles de libras semanales hay que restarle un 45 % en impuestos -algo inferior porque va por tramos- y el 5 % que va destinado a agentes.

"Al final solo ves la mitad de ello, que sigue siendo un gran sueldo, pero tienes una hipoteca, un coche, un hijo, etc. No es tan lucrativo y glamuroso como parece, porque tienes que pensar también en la vida una vez se acabe tu carrera. No vas a jugar hasta los 65 años, solo tienes garantizados los dos años que tengas en tu actual contrato".