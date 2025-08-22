Insua rescinde con el Granada y ya valora la oferta del Real Zaragoza

El Granada y Pablo Insua alcanzaron un acuerdo de rescisión este viernes del año de contrato que le quedaba al central gallego (La Coruña, 9-9-1983) en el club nazarí y el jugador, de 31 años, ya valora la oferta zaragocista, ahora mismo la que más le convence de las posibilidades que tiene sobre la mesa. El contrato, que sería por un máximo de dos temporadas, y la posibilidad de llegar al Real Zaragoza seducen a Insua, que tiene opciones en el extranjero, pero que prefiere seguir en España y además conoce bien a Txema Indias, con el que coincidió en el Leganés entre 2015 y 2017, ya que el ejecutivo vasco lo llevó al club pepinero.

El fichaje del zaguero gallego puede ser cuestión de días, de forma más que inminente, para que acompañe en un eje de la zaga en el que ya están Radovanovic, Tachi y Kosa, estos dos últimos lesionados y donde aún se buscaría un zaguero más. Con todo, su llegada no se puede dar por cerrada, ya que el jugador y el Zaragoza han esperado a negociar a que se produjera su salida del Granada. El club andaluz subió este viernes la oferta de indemnización para el defensa ante la necesidad que tenía de inscribir a sus fichajes y después del traspaso de Boyé al Alavés y el acuerdo fue posible después de que hace unos días la negociación entre el Granada y el central estuviera enquistada.

Con esa indemnización más elevada y abrochada, las posibilidades de aceptar la oferta zaragocista son mucho mayores, aunque Insua tenía otras vías, que se han ido cayendo, y fuentes cercanas al jugador confirman que la opción del Zaragoza está ahí, además del deseo de culminar la negociación, sea con destino a La Romarerda o con otro rumbo, en breve. Si todo va conforme a lo esperado, el Ibercaja Estadio apunta a ser su siguiente estación de paso en un fichaje que se cerraría a principios de la próxima semana.

Indias ya le manifestó al futbolista el interés hace varias semanas, pero entonces era una alternativa secundaria para el eje que las circunstancias y su salida del Granada han ido colocando en un sitio destacado. Las dificultades para la llegada de Nikola Maras, que aún no rescindió del Alavés, o el intento frustrado por Aridane sin equipo, operaciones más altas en lo económico, han acelerado una apuesta en la que el director deportivo, que sabe bien de las posibilidades del zaguero, tiene mucha fe, además de que el jugador ha priorizado seguir en España y conoce bien Zaragoza, puesto que cuando jugó en el Huesca estuvo viviendo en la capital aragonesa.

Insua, que llega con un rol protagonista y que destaca por su contundencia, aunque también por su buena salida de balón, ya fue objetivo zaragocista la temporada pasada, tras dos grandes años en el Sporting y después de no renovar, pero las mayores posibilidades económicas del Granada hicieron que el central se decantara el verano pasado por el club nazarí, donde ha vivido un año irregular, con problemas físicos y una suplencia más o menos habitual que le hicieron jugar solo 14 partidos de Liga, 12 de titular, y uno más de Copa. No era prioritaria su continuidad para Pacheta y el escenario de su salida ya se le planteó hace un par de semanas, mientras que en el debut liguero ante el Deportivo tuvo que jugar en el tramo final por la expulsión de Manu Lama, aunque su salida ya estaba decidida.

Insua, si las lesiones le respetan, es un defensa de nivel para Segunda, tiene experiencia en Primera División, categoría que ha disputado con el Deportivo, el Leganés y el Huesca. De hecho, debutó en la máxima categoría con el Deportivo de La Coruña en la temporada 2012-13, disputando tres partidos, dos de ellos como titular. Jugó en el equipo gallego hasta 2015, participando en 39 partidos en Segunda y 17 en Primera. Del 2015 al 2017 vistió la camiseta del Leganés, logrando el ascenso a la máxima categoría en el primer curso.

La campaña 2017-18 la jugó en la Bundesliga, en las filas del Schalke 04, pero solo disputó un partido. Del 2018 al 2022 defendió los colores de la SD Huesca, llegó en Primera, logró de nuevo el ascenso en 2020 y jugó 20 partidos en cada una de las campañas siguientes, en Primera y en Segunda. En los primeros dos cursos su participación fue muy escasa por dos graves lesiones de rodilla. De la capital altoaragonesa se marchó al Sporting de Gijón, donde hzo dos buenas temporadas antes de llegar al Granada con la carta de libertad. Acumula 79 encuentros en Primera y 182 en Segunda.