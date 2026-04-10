Iñigo Pérez, un visionario: "Suele decir el resultado para motivarnos..."

El Rayo Vallecano puso a todo Vallecas en pie y se metió media eliminatoria en su bolsillo tras ganar por 3-0 al AEK Atenas de un viejo conocido de LaLiga como Luka Jovic. Ilias Akhomach, Unai López e Isi Palazón - de penalti - marcaron los goles que ponen al conjunto de Iñigo Pérez con pie y medio en las semifinales de la Conference League.

Se están viviendo unos meses de ensueño en el barrio de Vallecas. Así lo garantizó uno de los pesos pesados del vestuario, Isi Palazón, a 'El Partidazo de la COPE': "Echo la vista atrás y quién se iba a imaginar esto. Están siendo temporadas de ensueño", afirmó tras el contundente triunfo rayista.

Sin lugar a dudas, una de las claves del éxito del proyecto es Iñigo Pérez. Un técnico joven y con mucha personalidad que está llevando al Rayo hacia lo más alto. Y que tiene una peculiar forma de motivar a los suyos: decirles cuál será el resultado final. Vaticinó que el partido acabaría 3-0... y así fue.

El de Cieza, goleador desde el punto de penalti, se deshizo en elogios hacia su figura y explicó que la suya es una táctica habitual: "Lo suele decir para motivarnos. En partidos donde el rival es de nuestro mismo nivel lo dice. Mentalmente es un fuera de serie. Hoy ha acertado", asegura entre risas.

Noticias relacionadas

"Ha dicho, 'chavales', ojalá podamos ganar 3-0 porque sería un golpe de moral muy importante. Y así ha sido. Cuando no sale no lo contamos", añade. "Es una persona muy emocional, muy sentimental. Nos tiene un cariño muy especial, porque con Andoni fue segundo y suelen ser más cercanos al grupo y luego le ha tocado estar con nosotros. Entiende mucho al jugador. Tiene un futuro muy prometedor", garantiza.