Informe | La AD Ceuta, una sucursal de exjugadores del Castellón

La visita que este domingo rendirá la AD Ceuta al SkyFi Castalia, donde se verá las caras con el CD Castellón (18.30 horas), será como volver a casa para algunos de los jugadores de la actual plantilla ceutí. Es normal encontrar a futbolistas con pasado albinegro en los clubs de Segunda pero el caso del rival de este domingo es, sin lugar a dudas, de lo más llamativo.

Hasta seis jugadores del actual plantel ceutí, recién ascendido a la categoría de plata, formaron parte de la disciplina albinegra en temporadas anteriores, algunos en un pasado no muy lejano y, en su gran mayoría, habiendo dejado un recuerdo muy grato entre la hinchada castellonense. Se trata de Manu Sánchez, Yann Bodiger, Cristian Rodríguez, Rubén Díez, Kialy Abdoul Kone y Juanto Ortuño.

El lateral diestro andaluz es, de todos, el único que aún no ha debutado con el Ceuta. En el Castellón Manu Sánchez militó las temporadas 2022/23 y 2023/24, siendo uno de los artífices del ascenso. Sin embargo, en julio de ese último verano fue traspasado al Gornik Zabrze polaco, luego fichó por el Levante y el pasado julio se convirtió en futbolista del Ceuta. En total, 79 encuentros, 15 goles y siete asistencias con la elástica albinegra.

Artífices del ascenso

En aquel mismo Castellón y durante el mismo tiempo jugó Cristian Rodríguez. El mediocentro andaluz participó en 53 encuentros, con cuatro goles y 12 asistencias. Y ambos coincidieron también con Kone, que había llegado en la 2021/22 y completó 70 partidos, con nueve goles y dos asistencias, antes de marcharse al Nea Salamina Famagusta de Chipre.

Más lejana en el tiempo fue la participación en el cuadro albinegro de Rubén Díez y Yann Bodiger. El delantero aragonés defendió los intereses del Castellón de la campaña 2018/19 a la 2020/21, con 88 partidos, 14 goles y cuatro asistencias, y en agosto de 2021 se marchó traspasado al Tenerife por 250.000 euros. Bodiger, por su parte, fue orellut en la 2020/21 en Segunda, teniendo participación en 19 encuentros, con un gol y una asistencia. Ambos no pudieron evitar el descenso a Primera RFEF y después de aquello el centrocampista francés pasó por el Cartagena, Granada y Tenerife.

Más figuras

Por último está la figura de Juanto Ortuño, delantero que militó en el Castellón de la campaña 2019/20 a la 2021/22, siendo el artífice del gol del ascenso a Segunda División en el play-off exprés de La Rosaleda de Málaga. Fueron, en total, 59 partidos oficiales con la elástica albinegra, con 12 goles y una asistencia.

Y, al margen de los exfutbolistas del Castellón que militan en el Ceuta, cabe destacar de igual modo la presencia del central de Vila-real Diego González, formado en el CD Almazora.