La inesperada felicitación de Deco a Messi: "¡Feliz cumple, mi amigo!"

Lionel Messi ha recibido este miércoles cientos de felicitaciones por su 39º cumpleaños, pero una de las que más ha llamado la atención en el entorno azulgrana ha sido la de Deco. El director deportivo del FC Barcelona utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje breve, pero muy significativo, al astro argentino: "¡Feliz cumple, mi amigo!".

La publicación no tardó en hacerse viral entre los aficionados culés, que interpretaron el gesto como una nueva muestra del fuerte vínculo que ambos mantienen desde que compartieron vestuario en el Barça entre 2004 y 2008.

Deco y Messi coincidieron en una de las etapas más importantes de la historia reciente del club. El portugués, una de las grandes figuras del equipo de Frank Rijkaard, fue testigo directo de la irrupción del joven argentino en la élite mundial.

Desde entonces, la relación entre ambos ha permanecido intacta pese al paso de los años y a sus diferentes caminos profesionales.

Felicitación Messi / Instagram

No es la primera vez que Deco muestra públicamente su admiración por Messi. Desde que asumió el cargo de director deportivo azulgrana ha reconocido en varias ocasiones que el argentino es "el mejor jugador de la historia".

Además, ha admitido que el club intentó facilitar su regreso antes de que el campeón del mundo decidiera iniciar una nueva etapa en el Inter Miami.

A sus 39 años, Messi sigue acumulando elogios dentro y fuera de los terrenos de juego. Compañeros, exfutbolistas y dirigentes de todo el mundo han querido sumarse a una jornada marcada por el cariño hacia una figura irrepetible del fútbol mundial.

En estos momentos, se encuentra disputando el Mundial de Fútbol 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, competición en la que la selección argentina parte como una de las grandes favoritas a llevarse el título.