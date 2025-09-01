Indias renuncia a otro central y ficha al lateral derecho Aguirregabiria

El arreón de final de mercado duró hasta última hora. Martín Aguirregabiria, lateral derecho que estaba sin equipo tras haber descendido con el Cartagena, es el cuarto fichaje del Real Zaragoza el último día de mercado en lo que supone un nuevo cambio de rumbo respecto a lo que el club tenía planeado. Porque la intención hace apenas unos días era cubrir la salida de Calero con la reubicación de Francho y buscar un central para completar la zaga. Sin embargo, el giro en las últimas horas descarta la llegada de otro zaguero (se cuenta con Saidu más que con Kosa para ser el cuarto central) y se refuerza el costado derecho con Aguirregabiria, que fue ofrecido en julio y cuya contratación no entraba en los planes hasta hace unos días.

El lateral, que fue campeón de Europa sub-21 en 2019, irrumpió en la 2017-2018 en Primera con el Alavés, donde disputó 138 partidos en cinco temporadas antes de firmar, en 2022, por el Famalicao portugués y, un año después, por el Cartagena.