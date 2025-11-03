El independentista Oleguer dicta sentencia por un posible boicot en el partido Cataluña-Palestina: "Debería ser algo más sencillo"

Oleguer Presa, exfutbolista del Barça e independentista, alzó la voz contra los organizadores del partido amistoso de fútbol Cataluña-Palestina, que está previsto para el martes 18 de noviembre en el estadio olímpico Lluis Companys de Barcelona. El ex del Barça ya no se cree nada y pone en duda de que se vaya a disputar.

Hace un día, la entidad organizadora, 'ActXPalestine', emitió un comunicado para explicar cómo está evolucionando el encuentro. Desde un inicio, dejaron claro que "las administraciones todavía no han puesto las entradas a la venta" para un partido que lo definen como "histórico".

También hay otro problema: "Parece que quieren trasladar el partido del Estadio Olímpico a un espacio más apartado, fuera de Barcelona". La organización compartió que están quitándole importancia al encuentro, algo que no debería ser tras "dos años de genocidio en Palestina".

"No podemos permitir que esto pase. Y por este motivo, abrimos la preserva de entradas para el Estadio Olímpico. Porque tenemos los equipos, las aficiones, el pueblo, la historia y, sobre todo, tenemos el deber", explicaron en una publicación de Instagram.

El ex del Barça, uno de los impulsores del encuentro entre Cataluña-Palestina, estuvo en 'RAC1' para compartir su punto de vista sobre todo lo que está sucediendo con la organización del partido.

Oleguer, sin tapujos

En primer lugar, Oleguer expuso en 'RAC1' que es "un partido que está anunciado en la página web del Ayuntamiento de Barcelona y en un estadio que está en el municipio de Barcelona". Por ello, dictó sentencia diciendo: "Debería ser algo más sencillo".

Sobre la posibilidad de que el partido se dispute en otro estadio que no sea el Estadio Olímpico, el exjugador del Barça no dudó en decir que "esta idea de poderlo trasladar nos soprende".

Por ahora, los responsables del encuentro no se han pronunciado al respecto, aunque se espera que en los próximos días se sepa algo más.