El increíble cambio físico del "pipita" Higuaín tras retirarse del fútbol

La imagen atribuida a Gonzalo Higuaín ha recorrido las redes sociales a una velocidad fulgurante.

En ella, el supuesto exfutbolista aparece en una tienda de artículos deportivos en Miami, con barba muy frondosa, camiseta de tirantes, bermudas de chándal y sandalias. Un look completamente alejado de la figura atlética y reconocible que marcó goles en River, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Miami y la selección argentina.

El impacto no ha venido solo por el paso del tiempo, lógico en cualquier deportista retirado, sino por una apariencia descuidada que muchos usuarios han subrayado. En cuestión de horas, la conversación dejó de centrarse únicamente en su físico para abrir un nuevo debate: ¿es realmente él?

Dudas, teorías y sospechas sobre la autenticidad

La viralidad ha ido acompañada de un torrente de comentarios. Parte de los aficionados ha puesto en duda la veracidad de la fotografía, señalando detalles como la iluminación, el ángulo o una posible manipulación digital. Otros, en cambio, lo interpretan como algo más sencillo: la imagen de un exjugador que ha dejado atrás la disciplina extrema del alto rendimiento.

No es la primera vez que un cambio de look del argentino genera ruido. En 2021, durante su etapa en Inter Miami, su barba poblada y su pérdida de pelo ya provocaron memes y bromas en redes. Ahora, la escena se repite con una intensidad aún mayor.

La vida tras la retirada: discreción y un nuevo rol

Higuaín anunció su retirada al final de la temporada 2022, tras más de 17 años de carrera y más de 300 goles entre clubes y selección. Desde entonces, ha llevado una vida mucho más discreta, alejada del foco mediático. Actualmente trabaja como Player Development Coach en Inter Miami, un rol que lo mantiene vinculado al fútbol pero sin la exposición pública de antaño.

Por eso, esta imagen ha sorprendido tanto. "Parece mucho más mayor", "¿qué le ha pasado?" o "debes estar bromeando" son algunos de los miles de comentarios que se acumulan en X.

El contraste entre el recuerdo del "Pipita" y la figura captada en la tienda ha alimentado la incredulidad.

Un debate que va más allá de una foto

La instantánea ha devuelto a Higuaín al centro de la conversación pública por motivos muy distintos a los que marcaron su carrera. Antes se hablaba de sus goles, sus finales, sus fallos o su peso en la selección. Ahora, las redes discuten una supuesta imagen casual tomada en un pasillo de Miami.

La escena reúne todos los ingredientes de la viralidad moderna: una estrella reconocible, una imagen inesperada, un contexto cotidiano y una pregunta que arde en redes: ¿es realmente Higuaín? Sin confirmación oficial, la duda sigue alimentando el fenómeno.

Un icono del gol convertido en fenómeno viral

Mientras la foto continúa circulando, el debate sigue abierto. Lo que está claro es que, más de una década después de sus mejores noches en Europa, el nombre de Gonzalo Higuaín sigue teniendo la capacidad de encender conversaciones globales.

Esta vez, no por un gol decisivo, sino por una imagen que ha puesto a medio mundo a mirar dos veces.