La incógnita de Van Bommel con Courtois: "Hablaremos sin juzgarle"

Mark van Bommel ha sido presentado este viernes en una rueda de prensa como nuevo entrenador de la selección de Bélgica. El técnico neerlandés coge el testigo de Rudi García y será el encargado de dirigir a 'Les Diables Rouges' al menos hasta la Eurocopa del 2028.

El nuevo seleccionador se ha mostrado ilusionado por dar un paso adelante en su carrera desde los banquillos y ha anunciado en su presentación que tiene pendiente hablar con uno de los líderes del equipo, el madridista Thibaut Courtois. El guardameta blanco apuntaba a alejarse del combinado nacional, pero con la entrada de Van Bommel esto podría cambiar.

Thibaut Courtois se despidió del Mundial 2026 lesionado ante España / CHRISTOPHER TORRES | EFE

"Vamos a hablar con Thibaut. Son conversaciones que siempre ocurren. Nos sentaremos tranquilamente. No pueden esperar que responda ahora sin haber hablado con él. Vamos a hablar sin emitir un juicio al respecto", aclaró el entrenador.

Sin llamadas de Países Bajos

No es ningún secreto que Mark van Bommel fue alguien querido e importante durante el tiempo que defendió la camiseta de su país, Países Bajos. Sin embargo, el preparador de Maasbracht respondió tajante que no ha recibido ninguna llamada por parte de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB): "No ha habido contacto y tampoco me importa". A su vez, Van Bommel se mostró muy orgulloso de dirigir la selección de un país que está "entre las diez mejores del mundo": "Ser entrenador de un país es un honor. Yo no dudé".

Otro de los aspectos que quiso dejar claro en su presentación es su manera de ver el fútbol y esa influencia de la escuela neerlandesa con el balón como elemento indispensable. "Me gusta tener el balón, dominar lo máximo posible y anticiparme al rival. Es importante que los jugadores sepan lo que tienen que hacer", añadió.

Van Bommel, en su presentación como nuevo seleccionador belga / PIETER STAM DE JONGE | EFE

Cambio de ciclo

Se avecina un cambio de ciclo en el combinado belga y será Van Bommel el encargado de potenciar a una generación con talento a raudales, pero con mucha juventud y mucho que aprender. ""Hay muchos chicos menores de 25 años con mucho talento. Necesitamos contactar con los jugadores, ver partidos y transmitir nuestra idea", sentenció.

Bélgica viene de caer eliminada en los cuartos de final del Mundial y deja atrás una de las generaciones más doradas de su historia. Los Lukaku, De Bruyne y Witsel deberán dar paso a nuevas perlas que apuntan alto y que ya están yendo a grandes equipos, véase el propio Jesse Bisiwu con su fichaje por el FC Barcelona.