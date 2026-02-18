Así es el impresionante físico de Romário a los 60 años: Futvoley y bailecitos durante el Carnaval en Brasil

Romário se retiró del fútbol profesional en 2008, aunque regresó para jugar en el América-RJ, club no profesional del cual es presidente, en 2009 y hasta en 2024, con casi 60 años. Una gesta así, por mucho que no fuera un club de primera división, es algo inaudito y solamente posible si el cuerpo sigue con la forma necesaria para jugar al fútbol.

Ahora, ya con las seis décadas en el carné de identidad, el ex del Barça ha sorprendido a todos mostrando un físico envidiable durante una competición de futvoley en Brasil, una combinación de vóley y fútbol donde hay que devolver la bola al campo rival sin usar las manos.

Romário, durante su etapa en el FC Barcelona / SPORT

La prueba ha tenido lugar en Río de Janeiro, durante el famoso Carnaval que también ha puesto en la palestra a Carlo Ancelotti, que pareció disfrutar como nunca de la fiesta carioca.

El exdelantero no dudó en mostrar sus mejores trucos y demostrar que la edad es solo un número, junto con el campeón de la disciplina, Anderson Águia.

El físico de Romário con 60 años. / Instagram

"El rey del fútbol-voleibol y del Carnaval de Río de Janeiro, Romário", señalaba el deportista en Instagram, que también ha jugado junto a estrellas del presente como Vinicius, Paquetá o Neymar, así como con Ronaldinho.

Romário aparece bailando antes de mostrar algunas de las jugadas del torneo y luce una musculatura similar a la que tenía cuando marcaba goles en el Camp Nou, con un físico definido y muy poco porcentaje de grasa.

Romário participó en un torneo de futvoley en Río durante el Carnaval. / Instagram

De hecho, en los comentarios de la publicación hay quien apunta que "está en mejor forma que cuando jugaba en la selección nacional" y otros que aseguran que "está en mejor forma que Neymar", que recientemente ha regresado al césped con el Santos, con el objetivo de recibir la llamada de 'Carletto' para el Mundial de este verano.

Romário empezó a interesarse por el futvoley en los 90, pero se lo empezó a tomar más en serio tras retirarse del fútbol profesional. Además, también ha participado en la vida política brasileña, llegando a ser senador por Río de Janeiro entre 2021 y 2023.