Impacto Messi: crecimiento récord del Cornellà y sorpasso a los Primera

Leo Messi solo hay uno. Solo él es capaz de movilizar masas y causar un impacto como el que causó al adquirir la Unió Esportiva Cornellà: "¡La noticia del siglo!", presumía el club del Baix Llobregat horas después de la noticia que sacudió el panorama futbolístico. Muchos no se lo creían y "pensaban que era mentira", tal y como aseguraron integrantes de la entidad a SPORT el día del anuncio. Pero sí, el ocho veces ganador del Balón de Oro compró la UE Cornellà.

Se trata de un proyecto que refuerza el vínculo del astro argentino con su querida Barcelona y da un gigante impulso al club ribereño, cuyo fútbol base es de los más prolíferos de Catalunya, en el que se forjaron futbolistas de primer nivel como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado o Keita Baldé.

Ignasi Senabre, entrenador del club que milita en Tercera RFEF (Grupo V), expresó su "felicidad y orgullo" después de que "el mejor jugador de la historia se ha fijado en el club" en la previa del duelo ante la Grama.

El exculé, piedra angular del proyecto de Inter Miami, cuenta con nada menos que 512 millones de seguidores en 'Instagram'. Lógicamente, la noticia ha elevado a la UE Cornellà a una nueva dimensión. Solo hace falta echar un vistazo al aumento descomunal de sus seguidores en redes sociales.

Nueva dimensión

A las 17:07h, escasos minutos después del anuncio, el club del Baix Llobregat contaba con 39.113 seguidores en 'Instagram'. Pasadas las 21:30 horas del viernes 17 de abril, poco más de 24 horas después de la noticia, la cifra ya superaba los 280.000. Y hoy, sábado 18 de abril a las 13:03 horas, su perfil alcanza los 452.000 seguidores. Suma y sigue.

Un crecimiento récord. Frenético. Resulta especialmente llamativo que el club, actualmente tercero —en puestos de play-off de ascenso— en el Grupo V de Tercera RFEF, supere en seguidores a equipos de Primera División como el Alavés (240.000), el Levante (371.000), el Rayo Vallecano (376.000), el Oviedo (387.000) u Osasuna (410.000).

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Tiene a tiro a Elche (472.000) y Mallorca (489.000). No muy lejos aparecen el Espanyol (548.000), el Getafe (565.000) o el Celta (668.000). El Girona de Míchel ya supera el millón, pero a este ritmo, todo parece posible. Y mientras leen estas líneas, la cifra probablemente ya ha vuelto a crecer.