El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado

Al final del partido contra el Valladolid, empate a uno, segundo punto de la temporada, cero victorias en cuatro partidos, Gabi Fernández reclamó tiempo a pesar de que nadie más que él, un profesional extremadamente pragmático, sabe que el tiempo vuela en el fútbol y que precisamente es el bien más caro de este negocio. A estas alturas de la Liga, el entrenador debe tener lo que reclama: paciencia, horas de trabajo y serenidad para desarrollar su idea. Es decir, tiempo.

Las prisas y el nerviosismo son malas compañeras, más todavía en esta plaza en la que el exceso de intranquilidad ha provocado numerosas decisiones precipitadas y ha evitado la posibilidad de evolucionar plantillas y proyectos con el objetivo de recoger lo sembrado en el medio o largo plazo, no de hoy para mañana.

El tiempo que Gabi pidió debe tenerlo. Y, a partir de ahí, exigirle que su equipo mejore su juego de manera real, no imaginada, y que los resultados empiecen a llegar. Tampoco hay tiempo que perder. Al menos tres de los cuatro fichajes que la SAD consiguió en el último día del mercado, el 1 de septiembre, están pensados para formar parte de la columna vertebral de la plantilla: Andrada en la portería, Akouokou en el centro del campo y Kodro en la delantera.

En su debut contra el Valladolid, el delantero bosnio aportó cosas interesantes, añadiendo valor con su presencia en el campo: protegió bien el balón de espaldas y dio salida al equipo en varias ocasiones, firmó un control orientado de primeras de calidad, llegó al área una vez con un disparo que bloqueó un rival y mostró una buena actitud.

Para el final del mercado, el Real Zaragoza se había propuesto la contratación de un delantero. Llegó a los días decisivos con un dilema: buscar un punta complementario a lo que ya había en la plantilla y hacer alguna operación más, como así sucedió con Kodro y Aguirregabiria, o intentar firmar un nueve de muchos más galones y categoría y sacrificar dinero en otros puestos.

Al final, la SAD culminó la primera de las dos opciones. Gabi Fernández quería un delantero de área, alto, con presencia y que cerrara el puzzle con Dani Gómez, Bazdar y Soberón. De ahí que el resultado de las operaciones fuera un hombre como Kodro. Además de capacidad combinativa, de presión, desmarques, juego con balón y sin él o aptitudes para correr al espacio, lo que fundamentalmete necesita el Real Zaragoza de los delanteros es gol. El déficit realizador ha saltado a la vista en las primeras jornadas.

De todos los que tiene en nómina ninguno es un goleador nato ni puro. Tampoco Kodro, que siempre ha sido más otra cosa. El Zaragoza lo necesitará en los mejores registros de su carrera. Viene de marcar ocho tantos en 32 partidos en el Gaziantep turco, una de las cifras reseñables de su carrera. Tanto de él como de Dani Gómez, los jugadores en los que Gabi más confía para el ataque, el equipo aragonés necesitará un paso al frente en su capacidad realizadora. También que Bazdar se reencuentre con el Bazdar de principios de la temporada 24-25 y que Soberón emboque casi cada bola que le caiga, como hacía el año pasado.